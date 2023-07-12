Встречу Зеленского и Байдена транслировала официальный ютуб-канал ОП.

В начале встречи президент США заверил, что они продолжат поддерживать Украину.

"Членство в НАТО.... вопрос следующих шагов - это вопрос нескольких месяцев, получение приглашения. Трудно поверить, 500 дней (прим. - полномасштабная война России против Украины). Все ваши люди - невероятные. Абсолютно серьезно, всем сердцем говорю. Ваша смелость и храбрость - вы являетесь примером для всего мира. Я обещаю вам, США делают все, что возможно, чтобы помощь вам поступила. Оборонный сектор постоянно работает", - заявил Джо Байден.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за поддержку, в частности, за предоставление кассетных боеприпасов.

Вы говорили 500 дней, действительно тяжелая работа для нашего народа: военных и гражданских. Спасибо, что все это время вы с нами. Все американцы и конгресс. Мы очень это ценим... Кассетные боеприпасы - вы сделали очень тяжелое политическое решение. должны знать, что Россия с первых дней, начиная с оккупации Крыма, с 2014 года использовала такое оружие на территориях Донецкой и Луганской области. То, что вы даете нам такие боеприпасы, поможет нам спастись. Я ценю то, что вы сделали", - сказал Зеленский.

После окончания встречи Владимир Зеленский поделился подробностями в своем телеграмм-канале.

"Встреча по меньшей мере вдвое длиннее, чем планировалось, и именно такая содержательная, как нужно. Если бы протокол не остановил встречу, мы говорили бы еще дольше. Все темы: длительная поддержка, оружие, политика, НАТО. Четко видим, как завершить эту войну нашей общей победой", - пишет президент.

Что известно о саммите НАТО и вступлении Украины в Альянс

11-12 июля в Вильнюсе проходит саммит лидеров стран НАТО. Заседания проходят на уровне лидеров стран и правительств. В первый раз саммит принимает Литва. Мероприятия проходят в конгресс-центре LITEXPO. Безопасность во время мер обеспечивают тысячи военнослужащих, небо защищают комплексы ПВО Patriot и NASAMS.

Во встречах принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашенные делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. Всего в Вильнюс должны прибыть более 2400 членов из 48 иностранных делегаций, в том числе до 40 глав государств и до 150 других высокопоставленных чиновников. Также в саммите участвует украинский президент Владимир Зеленский.

В частности, 11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.

Владимир Зеленский возмутился наличием "условий" для получения Украиной приглашения в НАТО и заявил, что это сродни "неготовности пригласить нашу страну в Альянс".

Страны Альянса согласовали итоговое коммюнике по Украине и заявили, что помнят об обязательствах 2008 года по поводу того, что Украина станет членом НАТО. Также в документе признали, что сегодня путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за пределы необходимости в Плане действий по членству. Страны-члены подчеркнули, что Украина становится более оперативной и политически интегрированной с Альянсом и добилась значительного прогресса на пути к реформам. Добавляется, что министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс с помощью Годовой национальной программы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Вильнюсского саммита НАТО по итогам первого дня. Он считает, что Альянсу не следует медлить со вступлением Украины в военно-политический блок.

Позже он также сообщил , что в НАТО не называли, какие условия должна выполнить Украина для вступления в Альянс, неизвестно, кто их должен сформулировать.

Владимир Зеленский прокомментировал результаты саммита НАТО и заявил, что если бы Украина получила приглашение в Альянс, то они "были бы идеальны".

В среду, 12 июля, страны G7 согласовали общую декларацию , в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К соглашению могут присоединиться все желающие страны.

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