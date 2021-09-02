"Украинцы причастны к великих изобретениям, но давно не делали ничего подобного": Зеленский в Стэнфорде произнес речь про "Украинскую цель"

Об этом сообщает ОПУ.



В начале выступления Зеленский сказал, что Украину можно описать двумя словами - все возможно.



"Все возможно. Правда, для этого, как минимум, нужно было стать президентом Украины. О чем говорит тот факт, что им стал парень из простой семьи, из обычного промышленного города на востоке Украины? Верно. Все возможно", - сказал он.

По словам Зеленского, когда его жена рожала первого ребенка, то расстояние между Кривым Рогом и Киевом можно было преодолеть почти за 10 часов. Он добавил, что если во время рождения первого дить он потратил 10 часов на дорогу, то после рождения второго - 20 часов на оформление различных документов.

"Я мечтал это изменить", - сказал Зеленский.

"Украинцы часто доводили человечеству, что все возможно. Что возможно создать первый вертолет, искусственный спутник Земли, крупнейший в мире самолет и WhatsApp. Когда в WhatsApp я написал своему товарищу о том, что мы как страна давно не создавали ничего вроде первый вертолет, искусственный спутник Земли и самый большой в мире самолет. мы очень мечтали это изменить. Оказывается, единственным вариантом для этого стать президентом и привести к власти других людей, и как мы помним - все возможно ", - сказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас Украина строит тысячи километров дорог, сотни мостов. Сейчас Украина снова строит собственные самолеты, вертолеты, танки и военно-морской флот. Зеленский отметил, что несмотря на противостояние одной из крупнейших армий мира и оккупацию части своей территории, Украина строит демократическое, свободное и открытое государство.

"Одной из самых известных речей, провозглашенной в стенах Стэнфорда, является речь соучредителя компании Apple Стива Джобса. Когда Apple начинал свой путь в гараже, на первый взгляд безумных идей, и Украина имеет похожую ситуацию", - сказал Зеленский.



Зеленский напомнил, что его команде, так же как и команде Стива Джобса, говорили, что то, чего они хотят - невозможно.

"Сейчас у меня в руках творение Джобса и Apple - iPhone. Это сердце. Оно бьется. Бьется с каждым вибро во время разговора смс. А в нем - наше украинское творение - государство в смартфоне. И сегодня 26 млн украинцев онлайн в смартфоне могут оформить документы при рождении ребенка, пользуются другими цифровыми документами, могут открыть бизнес за 7 - 15 минут. Украина стала первой страной в мире, которая имеет цифровой паспорт ", - сказал президент.

Он добавил, что цель Украины на ближайшие годы - сто процентов государственных услуг онлайн.



Также Зеленский отметил, что Украина обязательно вернет своих граждан, а также оккупированные Крым и Донбасс.

"Во всем мире известна американская мечта. Но мы потеряли много времени, у нас нет времени мечтать. У нас нет украинской мечты, у нас есть украинская цель. И это, конечно, не только цифровизация", - отметил он.