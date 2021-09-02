Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество "Украинцы причастны к великих изобретениям, но давно не делали ничего подобного": Зеленский в Стэнфорде произнес речь про "Украинскую цель"

"Украинцы причастны к великих изобретениям, но давно не делали ничего подобного": Зеленский в Стэнфорде произнес речь про "Украинскую цель"

2 сентября, 2021 четверг
22:30
Общество Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Стэнфордском университете

Об этом сообщает ОПУ.

В начале выступления Зеленский сказал, что Украину можно описать двумя словами - все возможно.

"Все возможно. Правда, для этого, как минимум, нужно было стать президентом Украины. О чем говорит тот факт, что им стал парень из простой семьи, из обычного промышленного города на востоке Украины? Верно. Все возможно", - сказал он.

По словам Зеленского, когда его жена рожала первого ребенка, то расстояние между Кривым Рогом и Киевом можно было преодолеть почти за 10 часов. Он добавил, что если во время рождения первого дить он потратил 10 часов на дорогу, то после рождения второго - 20 часов на оформление различных документов.

"Я мечтал это изменить", - сказал Зеленский.

"Украинцы часто доводили человечеству, что все возможно. Что возможно создать первый вертолет, искусственный спутник Земли, крупнейший в мире самолет и WhatsApp. Когда в WhatsApp я написал своему товарищу о том, что мы как страна давно не создавали ничего вроде первый вертолет, искусственный спутник Земли и самый большой в мире самолет. мы очень мечтали это изменить. Оказывается, единственным вариантом для этого стать президентом и привести к власти других людей, и как мы помним - все возможно ", - сказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас Украина строит тысячи километров дорог, сотни мостов. Сейчас Украина снова строит собственные самолеты, вертолеты, танки и военно-морской флот. Зеленский отметил, что несмотря на противостояние одной из крупнейших армий мира и оккупацию части своей территории, Украина строит демократическое, свободное и открытое государство.

"Одной из самых известных речей, провозглашенной в стенах Стэнфорда, является речь соучредителя компании Apple Стива Джобса. Когда Apple начинал свой путь в гараже, на первый взгляд безумных идей, и Украина имеет похожую ситуацию", - сказал Зеленский.

Зеленский напомнил, что его команде, так же как и команде Стива Джобса, говорили, что то, чего они хотят - невозможно.

"Сейчас у меня в руках творение Джобса и Apple - iPhone. Это сердце. Оно бьется. Бьется с каждым вибро во время разговора смс. А в нем - наше украинское творение - государство в смартфоне. И сегодня 26 млн украинцев онлайн в смартфоне могут оформить документы при рождении ребенка, пользуются другими цифровыми документами, могут открыть бизнес за 7 - 15 минут. Украина стала первой страной в мире, которая имеет цифровой паспорт ", - сказал президент.

Он добавил, что цель Украины на ближайшие годы - сто процентов государственных услуг онлайн.

Также Зеленский отметил, что Украина обязательно вернет своих граждан, а также оккупированные Крым и Донбасс.

"Во всем мире известна американская мечта. Но мы потеряли много времени, у нас нет времени мечтать. У нас нет украинской мечты, у нас есть украинская цель. И это, конечно, не только цифровизация", - отметил он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresot

Стэнфорд
Читайте также:
2 сентября, 2021 четверг
Звездная украинская легкоатлетка рассказала о предложении сменить гражданство
Казахстан - Україна
2 сентября, 2021 четверг
ЧМ-2022: как выглядит турнирная таблица группы Украины после 4-го тура
Святослав Павлюк
1 сентября, 2021 среда
Павлюк: Похоже, что по меморандуму Энергоатома и Westinghouse реакторы Хмельницкой АЭС будут стоить по $5-6 млрд
Киев
+15
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.88
    Покупка 26.88
    Продажа 27.12
  • EUR
    Покупка 31.71
    Продажа 32.1
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
2 сентября
23:11
Виталий Буяльский
Сборная Украины потеряла лучшего бомбардира УПЛ перед матчем с Францией
23:00
Всемирный банк заявил о возможном предоставлении дополнительных $ 150 млн Украине на вакцинацию, - Ляшко
Всемирный банк заявил о возможном предоставлении дополнительных $ 150 млн Украине на вакцинацию, - Ляшко
23:00
Эрлинг Холланд
"Реал" ошарашил трансферными планами на следующее лето
22:51
Килиан Мбаппе
Официально: самый дорогой футболист мира Мбаппе не сыграет против Украины
22:41
Роналду
Роналду определился с номером под которым будет играть в МЮ, пришлось отбирать у другого футболиста
22:29
Роберто Де Дзерби
"Шахтер" огласил заявку на Лигу чемпионов
21:49
Pfizer и Merck начали испытания своих экспериментальных таблеток от COVID-19
21:04
Андрей Ермак
Байден заявил о готовности США в любой момент ввести санкции против России, - Ермак
21:03
Давид Хочолава
Грузия проиграла Косово в квалификации ЧМ-2022 из-за автогола экс-игрока "Шахтера"
20:50
Премьер Италии призвал к обязательной COVID-вакцинации
20:36
Десять украинских вузов попали в рейтинг лучших в мире
20:01
польша граница
Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью
19:54
В Умань доставили 190 тыс. масок для хасидов
В Умань доставили 190 тыс. масок для хасидов
19:53
В Украине цены на зерновые будут расти, если это будет происходить на мировом рынке, - эксперт Колесник
19:39
В замке на Хмельнитчине нашли княжеские печати ХИИ века
В замке на Хмельнитчине нашли княжеские печати ХII века
19:32
Оскар де ла Хойя
Знаменитый боксер рассказал, как в детстве стал жертвой изнасилования
19:18
Нацсовет проверит "Интер" из-за показа фильмов с российскими актерами из черного списка
18:57
Amazon ввел бонус в размере 50 фунтов для работников, которые вовремя приходят на работу
18:48
В центре Киева из-за аварии обесточены фонтаны и ТЦ "Глобус"
18:46
С 3 сентября на дорогах Украины заработает еще 21 комплекс автофиксации нарушений ПДД
18:45
СБУ задержала чиновника и депутата горсовета Полтавы
18:38
Анхель Ди Мария и Лионель Месси
Я называю его гномом, - футболист ПСЖ рассказал, как шутит над Месси
18:34
посольство США
В США разочарованы решением России относительно миссии ОБСЕ на границе с Украиной
18:25
Телеканал "НАШ" может потерять лицензию: Нацсовет обращается в суд
18:05
Украина победила Грецию в стартовом матче ЧЕ по волейболу
18:01
Виктор Медведчук
Суд оставил Медведчука под домашним арестом
17:59
Элина Свитолина
Я была рада играть, потому что обещали целый день дождь, - Свитолина оценила свой старт на US Open
17:52
полиция
В Виннице разоблачили схему хищения средств через фиктивные договоры на коммунальном предприятии
17:50
ООС
День в зоне ООС: оккупанты стреляли из запрещенного оружия, один военный получил ранение
17:32
ОБСЕ
"Может вызвать эскалацию": Украина об отказе РФ продолжить работу миссии ОБСЕ на Донбассе
17:23
Луческу пообещал обсудить с динамовцами их игру в матче Украина - Казахстан в отборе на ЧМ-2022
17:20
В Одессе облили зеленкой мемориальную доску погибшему общественному активисту
17:15
Анонс
Стартует Вторая Конференция и встречи по копродукции Украина - Канада
17:07
Северный поток-2
Первые поставки по "Северному потоку-2" могут состояться в этом году, - "Газпром"
17:04
Наталья Диденко
"Пришла пора плащей и пальто": Наталья Диденко предупредила о порывистом ветре и прохладе в Украине
16:58
танкер Delfi
Бывший капитан порта "Южный" получил подозрение по делу аварии танкера Delfi
16:36
Украина приобрела более 14 тыс. флаконов препарата "Ремдесивир" для лечения больных коронавирусом
16:32
Паралимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
16:25
К концу века население мира превысит 11 миллиардов, - ООН
16:23
Eurowings
Немецкий лоукостер Eurowings выполнил первый рейс в Украину
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV