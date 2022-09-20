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Украинцы предпочитают самый дорогой iPhone 14 в версии Pro Max

20 сентября, 2022 вторник
14:33
Технологии iPhone 14

Топовой версией iPhone 14 Pro Max в Украине интересуется почти половина потенциальных покупателей

Об этом сообщает издание thepage.ua.

Новый iPhone 14 стал доступен для заказа в Украине с 19 сентября, продажа новинки стартует уже на этой неделе. Чаще всего украинские потребители интересуются самой дорогой версией в линейке – iPhone 14 Pro Max.

Так, по данным маркетплейса "Алло", интерес к iPhone 14 Pro Max проявили 43,4% оставивших запрос. При этом наиболее популярной стала конфигурация с наименьшей емкостью памяти – на 128 Гб (ее цена составляет 57 499 грн). На нее пришлось 47% запросов, а чёрный цвет Space Black желателен для 52% запросов.

Также более трети оставивших запрос интересуются версией на 256 ГБ, а флагманским темно-фиолетовым Deep Purplе цветом модели iPhone 14 Pro Max — 37%.

  • Напомним, Apple представил новую линейку техники 7 сентября: появились iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max.

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