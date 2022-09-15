Украинцы предпочитают мясо птицы, а говядину почти не едят, - Минагрополитики
Из 2 млн тонн общего фонда потребления мяса украинцы съедают 50% птицы, 37% свинины и 13% говядины
Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Как говорится в сообщении, более дорогие виды мясной продукции украинцы замещают более доступными.
"Пока мы наблюдаем, что между видами продукции есть определенное замещение: более дорогие виды продукции замещают более доступные. Половина из 2 млн тонн общего фонда потребления мяса – это птица, свинина составляет 37% фонда потребления, говядина – 13%", - подчеркнула начальница. управления животноводства и племенного дела Минагрополитики Елена Дадус.
На сегодняшний день фонд потребления мяса и мясопродуктов полностью обеспечивает потребности внутреннего рынка и имеет возможности обеспечивать экспортный спрос.
"Это преимущественно за счет мяса птицы. Потребление на душу населения обеспечивается на уровне 52 кг мяса на одного человека в год. Этот показатель сравним с прошлым годом в довоенное время", - сказала Дадус.
Отмечается, что на сегодняшний день в Украине по наблюдениям экспертов и информации участников рынка перерабатывающие предприятия переориентируются – увеличивают долю в готовой продукции мяса птицы, в частности, это касается мясных консервов.
"В настоящее время есть несколько задач для перерабатывающей отрасли - обеспечить внутренний рынок, предоставить населению Украины возможность потреблять в достаточном количестве и по доступной цене продукцию, в том числе и мясную. Перерабатывающий бизнес заинтересован в выходе на внешние рынки. Есть спрос на украинскую продукцию и возможности ее снабжать", - сказала Дадус.
- Ранее сообщалось, что, несмотря на войну и проблемы с логистикой, экспорт молочной продукции достиг прошлогоднего уровня и составляет 59,4 тыс. тонн.
- Урожай примерно в 50 млн тонн зерновых ожидают в Украине в этом году. Это вдвое меньше, чем в 2021 году, но этого достаточно.
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