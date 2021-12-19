Украинцы празднуют День святого Николая Чудотворца

Об этом напоминает Еспресо.TV .



Епископ Николай Мирликийский был одним из родителей ранней церкви и, согласно легендам и преданиям, совершил при жизни несколько чудес в пользу нуждающихся, приговоренных к смертной казни. Он также помогал детям. Именно поэтому для маленьких украинцев он является олицетворением доброго новогодне-рождественского волшебника и покровителя, аналогом европейского Санта Клауса или Пэра Ноэля стал образ святого Николая, а не Деда Мороза, которого чествуют преимущественно в России.



Кроме того, как утверждают исследователи, епископ Николай Мирликийский (или святой Николай Чудотворец) был реальной исторической фигурой.





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