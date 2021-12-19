Украинцы празднуют День святого Николая Чудотворца
Сегодня, 19 декабря 2021 года, украинские христиане восточной, константинопольской, традиции отмечают один из самых любимых праздников традиционного зимнего цикла - День святого Николая Чудотворца
Об этом напоминает Еспресо.TV .
Епископ Николай Мирликийский был одним из родителей ранней церкви и, согласно легендам и преданиям, совершил при жизни несколько чудес в пользу нуждающихся, приговоренных к смертной казни. Он также помогал детям. Именно поэтому для маленьких украинцев он является олицетворением доброго новогодне-рождественского волшебника и покровителя, аналогом европейского Санта Клауса или Пэра Ноэля стал образ святого Николая, а не Деда Мороза, которого чествуют преимущественно в России.
Кроме того, как утверждают исследователи, епископ Николай Мирликийский (или святой Николай Чудотворец) был реальной исторической фигурой.
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