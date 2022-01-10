Украинцы потратили более 131 млн грн на покупку более 300 тыс. железнодорожных билетов по программе еПоддержка

Об этом сообщает Укрзализныця.

"В общей сложности за время действия программы пассажиры уже потратили на железнодорожные билеты более 131 млн грн. Средний чек одной транзакции составляет 403 грн", - говорится в сообщении.



В пресс-службе напоминают, что воспользоваться программой можно при покупке любого билета на любой рейс в вагон любого класса стоимостью до 1 тыс. грн. Осуществить оплату можно через чат-бот Укрзализныци в Viber, Telegram, Apple Messages, Facebook Messenger, также на сайте booking.uz.gov.ua или в кассе.



"Покупая билеты на железную дорогу, пассажиры также получают доступ к бесплатной железнодорожной онлайн-библиотеке, которая доступна во всех поездах, и онлайн-кинотеатру, который работает на борту Интерсити+ и стоит всего 1 грн", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Альфа-Банк и Monobank приступают к выплате 1 тыс. грн за вакцинацию на пластиковые карты, которые можно будет получить в отделениях банков и с доставкой через почту.

С начала действия программы еПоддержка гражданам Украины выплатили почти 6,4 млрд грн, из них более 1 млрд грн украинцы уже потратили.

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