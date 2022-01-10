Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Украинцы потратили более 131 млн грн на покупку более 300 тыс. железнодорожных билетов по программе еПоддержка

Украинцы потратили более 131 млн грн на покупку более 300 тыс. железнодорожных билетов по программе еПоддержка

10 января, 2022 понедельник
17:00
Общество

С начала работы программы еПоддержка с выплаты 1 тыс. грн за вакцинацию украинцы приобрели на сумму более 131 млн грн более 326 тыс. железнодорожных билетов

Об этом сообщает Укрзализныця.

"В общей сложности за время действия программы пассажиры уже потратили на железнодорожные билеты более 131 млн грн. Средний чек одной транзакции составляет 403 грн", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напоминают, что воспользоваться программой можно при покупке любого билета на любой рейс в вагон любого класса стоимостью до 1 тыс. грн. Осуществить оплату можно через чат-бот Укрзализныци в Viber, Telegram, Apple Messages, Facebook Messenger, также на сайте booking.uz.gov.ua или в кассе.

"Покупая билеты на железную дорогу, пассажиры также получают доступ к бесплатной железнодорожной онлайн-библиотеке, которая доступна во всех поездах, и онлайн-кинотеатру, который работает на борту Интерсити+ и стоит всего 1 грн", - говорится в сообщении.

  • Как сообщалось ранее, Альфа-Банк и Monobank приступают к выплате 1 тыс. грн за вакцинацию на пластиковые карты, которые можно будет получить в отделениях банков и с доставкой через почту.
  • С начала действия программы еПоддержка гражданам Украины выплатили почти 6,4 млрд грн, из них более 1 млрд грн украинцы уже потратили.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
Укрзализныця
Коронавирус
єПідтримка
Читайте также:
коронавірус
9 января, 2022 воскресенье
В Украине одна область снова оказалась в "оранжевой" зоне
Путін
9 января, 2022 воскресенье
В Украине проходит акция "Скажи Путину - нет"
російські солдати казахстан
title.author Юрий Корогодский
9 января, 2022 воскресенье
Казахстан как новая война Путина. Как Россия оккупирует бывшие части СССР
Киев
-1
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.38
    Покупка 27.38
    Продажа 27.64
  • EUR
    Покупка 30.82
    Продажа 31.27
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
10 января
17:23
Криштиану Роналду
Роналду решил бежать в "Барселону" из-за провального сезона МЮ, - СМИ
17:23
грипп
Простуда может снизить риск заражения COVID-19, - исследование
17:14
ООС ВСУ
На Донбассе в результате подрыва погибли двое украинских военных
17:08
Вакцина Moderna
Гендиректор Moderna заявил, что людям может понадобиться четвертая прививка против COVID-19
17:05
"Ворскла" объявила о трансфере лучшего ассистента чемпионата Беларуси
17:05
Headway
Украинское приложение Headway вошло в топ-3 образовательных приложений в США
17:05
В 2021 году инфляция в Украине удвоилась и составляет 10%, - данные Госстата
16:52
Евгений Лавренчук
В Украине собирают подписи в поддержку задержанного в Италии по запросу РФ украинского режиссера Лавренчука
16:40
Pfizer вакцина
Вакцина от штамма "Омикрон" будет готова в марте, – гендиректор Pfizer
16:40
В Раде зарегистрировали законопроект о сроках карантина
16:38
В Казахстане снова отключили интернет
16:36
Сергей Рябков
РФ исключила возможность компромиссов по "гарантиям безопасности" во время переговоров в Женеве
16:33
Гео Лерос
ГБР направило в суд дело против нардепа Лероса
16:27
Казахстанский активист, заявивший об избиении сотрудниками СБУ, сообщил об обращении в полицию
16:17
Поджег автомобиль ВСУ и облил памятник погибшим в войне с РФ: СБУ задержала в Одессе агента российских спецслужб
16:15
Климатологи ЕС: последние семь лет – самые жаркие за всю историю наблюдений
16:14
Эксклюзив
російські військові в Казахстані
"Может случиться, что ОДКБ не успеет помочь Токаеву": эксперт заявил, что многие казахи против чужих войск в стране
16:12
Twitter
Обновление Twitter: в соцсети появится функция фото- и видеореакций на твиты
15:58
iPhone
Новая уязвимость на всех iPhone позволяет похитить любые данные: как защититься
15:56
Инструкторы для ВСУ и летальное оружие: Литва утвердила план военной поддержки Украины
15:55
ВООЗ
Ситуация с COVID-19 будет оставаться тяжелой в ближайшие три месяца, но конец уже просматривается, - ВОЗ
15:43
вакцинация
Минздрав планирует направить в деревни около 800 бригад для вакцинации
15:40
Владимир Зеленский
Зеленский поручил правительству разработать программу для выплаты тысячи гривен за вакцинацию против COVID-19 несовершеннолетним
15:23
Ольга Стефанишина
"Украина – не Казахстан": Стефанишина о возможности военной интервенции в случае массовых протестов
15:17
Петр Порошенко
ДБР: суд арестовал только принадлежащие Порошенко части "5 канала" и "Прямого"
15:17
протесты в Казахстане
МИД Украины осудило насилие во время событий в Казахстане
15:03
"Ювентус" из-за ужасной травмы до конца сезона потерял своего самого дорогого футболиста
14:56
Ирина Геращенко
Ирина Геращенко обнародовала ответ Стефанчука: в Верховной Раде отсутствуют документы по подозрению Порошенко
14:56
Чехия Украина
Чехия планирует усилить военное сотрудничество с Украиной из-за действий России
14:52
Эксклюзив
ОДКБ
Виталий Портников: Россия стала "жандармом Евразии"
14:49
Владимир Шаран
Стало известно, когда клуб УПЛ "Минай" представит нового главного тренера
14:48
На Харьковщине три человека погибли от отравления угарным газом
14:43
Эксклюзив
Иванна Климпуш-Цинцадзе
Преследование Петра Порошенко угрожает национальным интересам Украины, - Климпуш-Цинцадзе
14:35
Йенс Столтенберг
Столтенберг перед заседанием комиссии Украина - НАТО: мы не пойдем на компромисс с РФ в вопросе членства Украины в Альянсе
14:33
В Великобритании обнаружили скелет огромного "морского дракона"
14:21
Украинцы уже потратили более миллиарда гривен по программе "єПідтримка"
14:19
Инфографика
За прошлый год производство электроэнергии в Украине выросло на 5,2%, при этом экспорт снизился на 26,5%
14:17
В "Дженоа" продолжаются споры о будущем Шевченко: мнения руководства разделились
13:54
Ольга Стефанишина
Стефанишина: обсуждение "гарантий безопасности" должно начаться с вывода российских войск из Украины
13:30
Синоптик Наталья Диденко предупредила о морозах до -18 °C и гололедице
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV