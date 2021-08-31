Украинцы попали под лавину на горе Казбек

Об этом заявили в пресс-службе МЧС Северной Осетии, передает Интерфакс-Украина.

"Территория нейтральная. Пострадали трое граждан Украины. Будут привлекать вертолет Грузии", - говорится в сообщении.

В МЧС российской Северной Осетии отменили заявку на отправку вертолета к потерпевшим, поскольку лавина сошла со стороны Грузии, и помогать альпинистам будет их спасательная служба.

Ранее сообщалось, что группа альпинистов попала под лавину на горе Казбек. Об этом сообщил очевидец, который вытащил из снега одну из пострадавших женщин.

Российские СМИ со слов очевидца пишут, что женщина сломала ногу.