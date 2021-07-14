Украинцы помогли "Ференцварошу" выйти в следующий раунд Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Ференцварош" победил "Приштину" в ответном матче в гостях со счетом 3:1. Игорь Харатин вышел в стартовом составе клуба из Будапешта, Александр Зубков появился на замену на 61-й минуте.

"Ференцварош" также выиграл в домашней встрече 1-го раунда отбора ЛЧ (3:0) и уверенно вышел во второй круг.

Эти матчи стали для венгров первыми официальными после того, как на посту главного тренера украинца Сергея Реброва сменил австриец Петер Штегер.

Александр Зубков получил травму в первой игре Евро-2020 с Нидерландами и не смог больше помочь сборной Украины на турнире. Сейчас он уже восстановился после повреждения.