Украинцы, получившие деньги за вакцинацию, уже потратили 1,3 млрд грн, - Шмыгаль

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в facebook.

По его словам, больше всего денег было потрачено на книги, кино и железнодорожные билеты.

"Уже более 1,3 млрд грн потратили украинцы в рамках президентской программы "еПоддержка". Самыми популярными направлениями остаются книги, кино и железнодорожные билеты. По состоянию на 15 января 8,2 млн украинцев открыли карточки в банках. 7 млн человек подали заявки в "Дии" на получение 1000 грн", - написал Шмыгаль.