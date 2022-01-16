Украинцы, получившие деньги за вакцинацию, уже потратили 1,3 млрд грн, - Шмыгаль
Украинцы, получившие от государства 1 тыс. грн за прививку от коронавируса, потратили в рамках программы "еПоддержка" 1,3 млрд грн
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в facebook.
По его словам, больше всего денег было потрачено на книги, кино и железнодорожные билеты.
"Уже более 1,3 млрд грн потратили украинцы в рамках президентской программы "еПоддержка". Самыми популярными направлениями остаются книги, кино и железнодорожные билеты. По состоянию на 15 января 8,2 млн украинцев открыли карточки в банках. 7 млн человек подали заявки в "Дии" на получение 1000 грн", - написал Шмыгаль.
- Напомним, 10 января стало известно, что Альфа-Банк и Monobank приступают к выплате 1 тыс. грн за вакцинацию на пластиковые карты.
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