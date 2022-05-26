Украинцы получают фосфорные отравления, поэтому пулевые ранения кажутся счастьем, - глава мобильного госпиталя Друзенко
Глава Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова Геннадий Друзенко рассказал, что от обстрелов российских оккупантов из тяжелого вооружения украинцы получают фосфорные отравления, поэтому пулевые ранения не кажутся чем-то страшным
Общественный деятель поделился деталями в эфире Еспресо.
"Мы сталкивались с фосфорными отравлениями, в результате фосфорного обстрела Попасной, в частности. Или попадания в селитровые склады в районе Славянска. К сожалению, пулевые ранения кажутся просто каким-то счастьем, как ни странно это говорить. Мы сталкиваемся также со страшными ранениями от взрывов, они называются минно-взрывные, то есть от крупного калибра. Это куски железа, фактически сносящие части тела, оторванные руки, ноги, пальцы, разбитая грудная клетка", - отметил Друзенко.
Глава госпиталя добавил, что наши защитники героически противостоят российскому нашествию, но нам не хватает тяжелого вооружения.
"Наверное, единственное, что президент страны-агрессора России Владимир Путин еще не использовал, - это ядерное оружие. Наши защитники просто вгрызаются в землю, они очень героические. К сожалению, не хватает того крупного калибра, который к нам приходит, но хочется скорейших поступлений и больше", - заметил Геннадий Друзенко.
- По данным ООН, в Украине с 24 февраля в результате военных действий погибли около 4 000 мирных жителей.
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