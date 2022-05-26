Общественный деятель поделился деталями в эфире Еспресо.

"Мы сталкивались с фосфорными отравлениями, в результате фосфорного обстрела Попасной, в частности. Или попадания в селитровые склады в районе Славянска. К сожалению, пулевые ранения кажутся просто каким-то счастьем, как ни странно это говорить. Мы сталкиваемся также со страшными ранениями от взрывов, они называются минно-взрывные, то есть от крупного калибра. Это куски железа, фактически сносящие части тела, оторванные руки, ноги, пальцы, разбитая грудная клетка", - отметил Друзенко.

Глава госпиталя добавил, что наши защитники героически противостоят российскому нашествию, но нам не хватает тяжелого вооружения.

"Наверное, единственное, что президент страны-агрессора России Владимир Путин еще не использовал, - это ядерное оружие. Наши защитники просто вгрызаются в землю, они очень героические. К сожалению, не хватает того крупного калибра, который к нам приходит, но хочется скорейших поступлений и больше", - заметил Геннадий Друзенко.

По данным ООН, в Украине с 24 февраля в результате военных действий погибли около 4 000 мирных жителей.

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