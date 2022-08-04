Об этом он сказал во время выступления перед Молодежной лигой рабочих – крупнейшей политической молодежной организацией в Норвегии и связанной с Норвежской лейбористской партией.

"То, что мы видим сейчас, - это жестокая и кровавая война на истощение. Продвижение россиян снова остановилось. А украинцы показали умение наносить ответные удары и возвращать территории, планируют контрнаступление на юге", - сказал Столтенберг.

Столтенберг отметил, что в российско-украинской войне НАТО имеет две задачи: поддержать Украину и не допустить перерастания конфликта в полномасштабную войну между НАТО и Россией.

Он добавил: на саммите НАТО в Мадриде больше месяца назад все страны НАТО согласились, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Он подчеркнул, что страны Альянса платят цену за поддержку Украины. Однако ее можно измерить деньгами, в то время как цена, которую платит Украина, измеряется человеческими жизнями.

25 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получит от альянса сотни переносных систем для борьбы с беспилотниками . Он добавил, что в долгосрочной перспективе НАТО поможет Украине перейти от устаревшего оснащения советских времен на современное оборудование, развить функциональную совместимость и укрепить институты обороны в сфере безопасности.

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