Украинцы поддержали петицию о лишении мандатов депутатов от ОПЗЖ
Петиция о лишении мандатов депутатов от ОПЗЖ, набрала более 25 тыс. голосов, необходимых на вынесение ее на рассмотрение президента
Об этом говорится в разделе Электронные петиции на сайте Офиса президента.
Петиция № 22/175552-эп с призывом к Владимиру Зеленскому обратиться в Верховную Раду, чтобы та рассмотрела законопроекты о лишении мандатов депутатов от ОПЗЖ, набрала необходимое количество голосов.
В тексте отмечается, что представители ОПЗЖ являются адептами "русского мира", которые перекрасились и реинкарнировались из бывшей Партии регионов. С 2014 года и до начала полномасштабного вторжения России они активно пропагандировали и продвигали интересы Кремля, занимались коллаборационной деятельностью и открыто готовились встречать с цветами кафиров, чтобы стать во главе марионеточного пророссийского правительства, если бы врагам удалось "взять Киев за три дня".
Сейчас парламентарии и другие депутаты от ОПЗЖ либо бежали за границу, либо ждут повторного наступления российских войск на Киев, чтобы на штыках оккупантов стать властью. Почти год идет большая война – и предателям не место у власти. Виктор Медведчук и Владимир Сальдо должны мандаты депутатов. Это недопустимо. Необходимо срочно выносить на голосование законопроекты и постановление и лишать предателей мандатов», – говорится в петиции.
Петиция была обнародована 9 января и к моменту публикации материала набрала более 28 тыс. подписей, при необходимых 25. Теперь ее должен рассмотреть президент Украины.
- Напомним, 13 января Верховная Рада конституционным большинством лишила мандатов депутатов ОПЗЖ Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.
- До этого Зеленский лишил их гражданства Украины.
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