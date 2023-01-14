Об этом говорится в разделе Электронные петиции на сайте Офиса президента.

Петиция № 22/175552-эп с призывом к Владимиру Зеленскому обратиться в Верховную Раду, чтобы та рассмотрела законопроекты о лишении мандатов депутатов от ОПЗЖ, набрала необходимое количество голосов.

В тексте отмечается, что представители ОПЗЖ являются адептами "русского мира", которые перекрасились и реинкарнировались из бывшей Партии регионов. С 2014 года и до начала полномасштабного вторжения России они активно пропагандировали и продвигали интересы Кремля, занимались коллаборационной деятельностью и открыто готовились встречать с цветами кафиров, чтобы стать во главе марионеточного пророссийского правительства, если бы врагам удалось "взять Киев за три дня".

Сейчас парламентарии и другие депутаты от ОПЗЖ либо бежали за границу, либо ждут повторного наступления российских войск на Киев, чтобы на штыках оккупантов стать властью. Почти год идет большая война – и предателям не место у власти. Виктор Медведчук и Владимир Сальдо должны мандаты депутатов. Это недопустимо. Необходимо срочно выносить на голосование законопроекты и постановление и лишать предателей мандатов», – говорится в петиции.

Петиция была обнародована 9 января и к моменту публикации материала набрала более 28 тыс. подписей, при необходимых 25. Теперь ее должен рассмотреть президент Украины.

Напомним, 13 января Верховная Рада конституционным большинством лишила мандатов депутатов ОПЗЖ Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

До этого Зеленский лишил их гражданства Украины.

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