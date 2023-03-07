Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре отметил, что украинцы могут известить о поврежденном в результате боевых действий имуществе, оформив заявку на портале или в приложении "Дия".

"Ключевая особенность состоит в том, что выплаты, которые затем будут производиться для возмещения и восстановления поврежденного или разрушенного имущества, не столько будут связаны с информацией, которую предоставлял человек при подаче заявления, потому что есть комиссии, которые проведут оценку повреждений и перспективы восстановления. Благодаря этой услуге мы дополнительно имеем контакты владельцев такого жилья. На сегодняшний день уже в Дии есть более 340 тысяч заявок, 320 тысяч через приложение та 20 тысяч через портал. То есть, когда непосредственно государство будет начинать процесс возмещения за поврежденное имущество, потом будут приниматься решения по разрушенному жилью или будут строиться новые дома - это все позволит коммуникировать с таким огромным количеством людей", - пояснил Мстислав Баник .