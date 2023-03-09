Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Украинцы подали более 8000 заявок на вступление в "Лють", - представитель штурмовой бригады Нацполиции Мисюк
Эксклюзив

Украинцы подали более 8000 заявок на вступление в "Лють", - представитель штурмовой бригады Нацполиции Мисюк

9 мартa, 2023 четверг
17:43
война с Россией

Представитель Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины Степан Мисюк отметил, что продолжается набор в бригаду "Лють" Нацполиции Украины

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В феврале начался набор в бригаду. На сегодняшний день украинцы подали более 8000 онлайн-заявок на вступление в "Лють". Сейчас идет отбор и обучение кандидатов. Обеспечение есть, проблем с вооружением нет", - отметил Мисюк.

По его словам, бойцы штурмовой бригады "Лють" будут проходить согласование с Силами обороны Украины.

"Формируется мощный кулак для будущего наступления ВСУ. Бригада будет снабжаться бронетехникой и техникой с классом защиты. Бригада "Лють" будет иметь все вооружение, которое есть в арсенале Сил обороны Украины. Бригада "Лють" станет мощной наступательной армией", - подчеркнул Мисюк.

  • 4 февраля стало известно, что с началом набора в новые добровольческие штурмовые бригады, которые будут освобождать оккупированные территории, подано более полутысячи заявлений на прохождение службы.
Новости
полиция
Военные новости
Читайте также:
7 мартa, 2023 вторник
Это его глаза, голос и то, как он курил: украинка узнала в расстрелянном россиянами военном своего брата, - СМИ
7 мартa, 2023 вторник
Движение "Чесно" составило рейтинг партий, депутаты которых взяли в руки оружие и защищают страну
8 мартa, 2023 среда
Ребров поставил точку в разговорах о его назначении в сборную Украины
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.08
    Покупка 38.08
    Продажа 38.92
  • EUR
    Покупка 39.82
    Продажа 40.8
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
9 мартa
18:01
OPINION
Коболев: патриот или наемный менеджер
17:54
В Болгарии кандидат в депутаты выбросил с балкона мэрии Софии украинский флаг, назвав его "фашистским"
17:30
Обновлено
Электроснабжение в Киеве восстановлено в полном объеме, без тепла остаются 30% домов
17:18
Россия готовит масштабную провокацию на украинско-белорусской границе, - разведка
17:07
Вступила в силу упрощенная процедура транзита через Польшу агропродукции из Украины
17:05
Криптобиржа Binance ограничила для россиян покупку валюты через сервис Р2Р
17:04
В Литве будут блокировать IP-адреса пропагандистских российских телеканалов
16:49
Косово
Совет ЕС поддержал в первом чтении безвиз для владельцев паспортов Косово
16:45
Обновлено
Польша со Словакией согласились передать Украине истребители МиГ-29, - министр обороны Надь
16:33
После взрывов во временно оккупированном Мариуполе россияне перегруппировались за пределы города, - мэр
16:28
Президентская гонка в Турции: Эрдоган уступает кандидату от оппозиции, - опрос
16:21
Обновлено
Россия массированно атаковала Украину: есть попадания по критической инфраструктуре, погибшие и пострадавшие
16:20
Эксклюзив
Оккупанты после ночных обстрелов пропустили на ЗАЭС не весь персонал, - мэр Энергодара
16:18
В Чехии прошла инаугурация президента Петра Павела
16:16
Эксклюзив
Битву за Бахмут проиграет тот, кто бросит последний резерв, – офицер ВСУ Лапин
16:12
РФ готовит новую волну мобилизации на временно оккупированных территориях Донетчины и Луганщины, – Центр нацсопротивления
16:11
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:07
OPINION
Шкарлет должен быть разрушен
16:04
Обновлено
Число погибших в результате утреннего обстрела Херсона возросло до четырех, еще один человек ранен
16:02
Вышел в свет "Шульцовский словарь"
15:50
Обновлено
В результате ракетного удара повреждены объекты генерации в 8 регионах
15:41
парламент Словении
В комитете парламента Словении осудили вторжение России в Украину, но не поддержали признание РФ страной-спонсором терроризма
15:41
Обновлено
Энергетики подключили Запорожскую АЭС к энергосистеме Украины
15:26
Эксклюзив
На Донетчине некоторые подразделения врага отказываются идти в атаку
15:19
Партнерский материал
Как другие страны регулируют букмекерский бизнес
15:13
В России заявили, что Турция начала блокировать транзит санкционных грузов в РФ
15:07
В Москве и в Свердловской области РФ объявили воздушную тревогу: власти заявили об очередной хакерской атаке
14:55
На фото Каховская ГЭС
Россияне повредили Каховскую ГЭС, водохранилище обмелело, — глава Днепропетровской ОВА
14:50
Украина становится "боевой лабораторией" для испытаний иранского оружия, – CNN
14:42
Обладательницы херсонского телеканала объявили о подозрении в коллаборационизме
14:29
США получили ордер на арест самолета, принадлежащего Роснефти
14:27
Состоялась телепремьера первого фильма документальной трилогии "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле" - "Авиапрорыв на Азовсталь. Небо"
14:26
Уничтожили более 7,3 тыс. объектов вражеской техники, 45 самолетов и 27 вертолетов: в ГУР рассказали о работе приобретенного украинцами спутника
14:21
Эксклюзив
Половина российской артиллерии уже непригодна к ведению боевых действий, – нардеп Наливайченко
14:07
Обновлено
Приднестровье заявило о покушении на "президента" якобы по указанию СБУ: украинская сторона отреагировала
14:02
OPINION
От россиян следует ждать много "жестов доброй воли"
13:59
КНДР ракета
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Желтого моря
13:57
"Массированный удар возмездия": Минобороны РФ назвало ракетную атаку по Украине местью за Брянск
13:46
Никакой военной цели, только варварство, — Кулеба о массовом ракетном ударе
13:42
Изменение климата продолжает усиливаться: Европа пережила вторую теплую зиму в истории наблюдений, – исследование
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV