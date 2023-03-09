Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В феврале начался набор в бригаду. На сегодняшний день украинцы подали более 8000 онлайн-заявок на вступление в "Лють". Сейчас идет отбор и обучение кандидатов. Обеспечение есть, проблем с вооружением нет", - отметил Мисюк.

По его словам, бойцы штурмовой бригады "Лють" будут проходить согласование с Силами обороны Украины.

"Формируется мощный кулак для будущего наступления ВСУ. Бригада будет снабжаться бронетехникой и техникой с классом защиты. Бригада "Лють" будет иметь все вооружение, которое есть в арсенале Сил обороны Украины. Бригада "Лють" станет мощной наступательной армией", - подчеркнул Мисюк.