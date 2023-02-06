Украинцы подали более 7000 заявок на вступление в ряды "Гвардии наступления"

Об этом в telegram проинформировала пресс-служба "Гвардии наступления".

"Заявки в бригады "Гвардии наступления" по состоянию на утро 6 февраля: в ЦНАПы всего поступило 3738 (за сутки - 191) обращений. Было подано 627 заявок (20 за сутки). Из них 348 (за сутки 11) в Нацполицию ( бригада "Лют"), 134 (за сутки 4) в ГПСУ ("Стальная граница") и 145 (за сутки 5) у бригады НГУ", - отмечается в сообщении.

Кроме того, отмечается также, что через сайт storm.mvs.gov.ua было подано 6130 анкет (за сутки 1604). Согласно обнародованным данным, в общей сложности было подано 1616 заявок в Нацполицию (за сутки 411), 967 в Государственную пограничную службу Украины (за сутки 274) и 3547 - в Национальную гвардию Украины (за сутки 919).

Также сообщается, что в "Гвардии наступления" проинформировали, что горячая линия в общей сложности приняла 1428 звонков (за сутки 431). Из них 452 заявок оставили в Нацполицию (за сутки 115), 416 – в ГПСУ (за сутки 101) и 560 – в НГУ (за сутки 215).