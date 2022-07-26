Украинцы подали более 5 тыс. заявок на гранты по программе "еРабота" для создания нового бизнеса
Украинцы направили более 5 тыс. грантовых заявок на поддержку бизнеса через "Дию", первые почти 500 грантов будут согласованы в ближайшее время
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в телеграме.
"С начала запуска программы безвозвратных грантов для создания нового бизнеса "еРабота" уже поступило более 5 тысяч заявок. Сейчас они обрабатываются, и уже в ближайшее время первые почти 500 грантов будут согласованы", - пишет Шмигаль.
Также премьер отметил, что, несмотря на войну, украинцы готовы открывать бизнес, вкладывать собственные средства, работать и искать новые возможности.
- С 1 июля украинцы могут подавать заявки на участие в проекте "еРабота" через "Дию".
- 21 июня правительство Украины начало внедрять проект грантовой безвозвратной поддержки новых бизнесов "еРабота".
- 24 июня правительство анонсировало три новых программы для поддержки экономики Украины в рамках проекта "еРабота". Это гранты для перерабатывающих предприятий, поддержка стартапов и карьера в ІТ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.34
Покупка 38.34Продажа 39.3
-
EUR
Покупка 38.72Продажа 39.84
- Актуальное
- Важное