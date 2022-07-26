Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в телеграме.

"С начала запуска программы безвозвратных грантов для создания нового бизнеса "еРабота" уже поступило более 5 тысяч заявок. Сейчас они обрабатываются, и уже в ближайшее время первые почти 500 грантов будут согласованы", - пишет Шмигаль.

Также премьер отметил, что, несмотря на войну, украинцы готовы открывать бизнес, вкладывать собственные средства, работать и искать новые возможности.

С 1 июля украинцы могут подавать заявки на участие в проекте "еРабота" через "Дию".

21 июня правительство Украины начало внедрять проект грантовой безвозвратной поддержки новых бизнесов "еРабота".

24 июня правительство анонсировало три новых программы для поддержки экономики Украины в рамках проекта "еРабота". Это гранты для перерабатывающих предприятий, поддержка стартапов и карьера в ІТ.

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