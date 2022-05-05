Украинцы подали 135 тыс. сообщений о поврежденном или разрушенном жилье
Украине сообщили о разрушенном или поврежденном жилье общей площадью 9,4 млн кв. метров
Об этом сообщила глава партии "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк , пишет Экономическая правда.
По ее словам, в настоящее время через "Дію" украинцы подали 135 тыс. уведомлений о разрушенном и поврежденном жилье общей площадью 9,4 млн кв. метров.
Украина должна начать компенсацию потерянного или поврежденного жилья уже скоро, не дожидаясь международных судов и выплат репараций.
На компенсацию в первую очередь могут рассчитывать физические лица из числа украинских граждан, как это прописано в законопроекте 7198, прошедшем первое чтение.
"Будет и вторая очередь, куда будет включен бизнес и работа с утраченным, уничтоженным или поврежденным имуществом юридических лиц, впрочем, физлица сейчас в приоритете. В частности, в первую очередь речь идет о многодетных семьях, людях с инвалидностью, участниках боевых действий", – объяснила Шуляк.
Предполагается, что можно выбрать застройщика, объект и даже другой равноценный населенный пункт. На ремонт поврежденного жилья, которое может быть восстановлено, будут предоставлены средства.
Напомним, война нанесла Украине инфраструктурный ущерб более чем на $80 млрд.
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