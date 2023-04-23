И сначала об отрадном. Результаты исследования компании New Image Marketing Group показали, что 56% респондентов стали чаще смотреть продукт украинского производства. К этому прилагается результат опроса, проведенного исследовательской компанией Gradus Research: треть украинцев регулярно смотрит украинское кино на всех доступных площадках и платформах. Также New Image Marketing Group добавляет: от 68% до 81% украинцев полностью отказались от медиапродуктов российского производства, официального и "оппозиционного" общественно-политического контента. Проще говоря, доверие к так называемым "хорошим россиянам" исчезает чем дальше, тем увереннее.

А теперь – о неизбывно смущающем. То же исследование New Image Marketing Group показывает: в топ-10 запросов, которые украинцы давали на YouTube во время зимнего вынужденного отключения света, входят российские сериалы. Уточняю: люди готовились к длительному пребыванию в темноте, так что когда свет и интернет были – предусмотрительно закачивали на смартфоны и планшеты сериалы российского производства. При том что от музыкального продукта из-за поребрика все же наши люди отказываются чаще.

Люди готовились к длительному пребыванию в темноте, так что когда свет и интернет были – предусмотрительно закачивали на смартфоны и планшеты сериалы российского производства. При том что от музыкального продукта из-за поребрика все же наши люди отказываются чаще

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Расшифрую для еще большей ясности. Россия бомбит украинские города и села, многие из них уже стерты с лица земли, воздушные тревоги требуют принимать меры личной безопасности, а без света мы сидели, потому что Россия планомерно уничтожала и дальше пытается уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру. Окунуть украинцев во мрак и вонь средневековья. Но часть нас, несмотря на это, упорно не слезает с российского развлекательного контента, хотя от информационно-политического все же отказывается.

Таким образом, какая-то часть наших сограждан уже мало верит "хорошим россиянам". Но упорно верит в существование "хороших русских сериалов". Несмотря на вовлеченность в них популярных российских актеров вроде Владимира Машкова, Михаила Пореченкова или Дмитрия Певцова, уже давно правофланговых российской пропаганды. Зрители этих сериалов не могут не знать, кто из их кино- телекумиров на службе у Кремля и лично фанатеет от гения Путина. Ибо – факты упрямая вещь! – активно отказываются от российского медийного продукта в пользу украинского.

Ладно, к Единому марафону и его наполнению есть миллион и маленькая тележка вопросов, от которых идеологи этого действа постоянно ускользают. Однако в эфире марафона тоже время от времени упоминают имена актеров – вредителей. А русскоязычный канал Freedom, на который из бюджета выделено еще более 200 миллионов гривен, вообще снимает о них целый сериал "Тайная жизнь матрешки". Позволю себе предположить: зрители Единого марафона и Freedom и потребители российских пропагандистских сериалов – одна и та же аудитория. Итак, аудитория прекрасно знает об антиукраинской деятельности русских, скажем так, деятелях культуры. Это не мешает регулярно пересматривать продукты их деятельности.

Позволю себе предположить: зрители Единого марафона и Freedom и потребители российских пропагандистских сериалов – одна и та же аудитория. Итак, аудитория прекрасно знает об антиукраинской деятельности русских, скажем так, деятелях культуры. Что не мешает регулярно просматривать продукты их деятельности

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Медиаэксперт Галина Петренко объясняет этот поистине обескураживающий, взаимоисключающий результат ошибочным восприятием части украинцев российского кино- телепродукта, принадлежащего к развлекательному сегменту. По ее словам, до сих пор соотечественники-зрители не связывают российский сериал о подвигах их силовиков – полиция, ФСБ, спецназ ГРУ, военные — с войной в Украине. Для зрителей русский сериал, о любви он или о войне, прежде всего сказка, придуманная для проведения досуга, история отдыха. Не имеющая ни прямого, ни косвенного отношения к российскому вторжению, разрушениям, изнасилованиям, стулам среди разграбленных жилищ, похищению детей, гибели на фронте и пыткам и убийствам на оккупированных территориях. Рискну предположить: те украинцы, которые в бомбоубежищах смотрят российское, искренне считают: напавшие на Украину россияне не смотрели этого хорошего кино об искренних, простых, душевных российских жителях. Иначе бы либо не пошли воевать, либо прекратили это плохое дело.

Зачистить YouTube от российского контента, перекрыть к нему доступ даже самым неисправимым фанатам теоретически и технически можно. Тоталитарные страны научились это делать. Но несмотря на вполне уловимые сигналы по поводу проявлений авторитаризма у действующей власти, даже всесильный глава ОП Андрей Ермак не распорядится начать подобную зачистку. Не потому, что демократ – потому, что распоряжение сейчас никто не будет выполнять. Проще отключить несколько неугодных украинских каналов из Единого марафона. Однако пережать им кислород на YouTube пока никто из оппонентов не додумался. Для этого нужна совсем другая политическая воля и совсем другие технические ресурсы.

Даже всесильный глава ОП Андрей Ермак не распорядится начать подобную зачистку. Не потому, что демократ – потому, что распоряжение сейчас никто не будет выполнять. Проще отключить несколько неугодных украинских каналов из Единого марафона. Однако пережать им кислород на YouTube пока никто из оппонентов не додумался. На это нужна совсем другая политическая воля и совсем другие технические ресурсы

Итак, со свободным доступом к русскому все понятно. Кто хочет – тот найдет через минуту времени. Вопрос: почему часть украинцев до сих пор хочет употреблять российское и блэкауты, воздушные тревоги и соседи на фронте прозреть не заставили и охоту не отбили. Ответ имеет несколько составляющих, дополняющих друг друга.

Составляющая первая – привычка. С 2000 года украинские телевизионные менеджеры, активно сотрудничая с Россией и попав к ней в идеологическую, мировоззренческую и финансовую зависимость, постепенно вытеснили из украинских эфиров бразильский, мексиканский, европейский и американский сериальный продукт в пользу российского. В каждом таком сериале зашита пропаганда "русского мира" 25 кадром. Но отказаться от приобретенной за полтора десятка лет привычки смотреть именно это зависимым очень трудно. Собственно так работает любая зависимость: он алкоголя, наркотиков, табака, пищи, азартных игр, даже секса.

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Составляющая вторая – понятность контента. Речь идет не о русском языке. Качественный американский, французский, британский или польский сериалы, озвученные на русском, не приобретут у зрителя-обывателя такую популярность, как плохой российский. Потребители русского продукта маркируют его себе "нашим кино". Что ярко свидетельствует о желании украинцев при всем смотреть "наше", то есть – свое, близкое. То, что позволяет узнать реалии и дает соответствующую положительную эмоцию. А поскольку украинцев до российского вторжения держали в российском инфопространстве, российские реалии наши граждане запросто ассоциировали с российскими. При том, что их сериалы показывают параллельную реальность, действительно несуществующую Россию.

Опасность – в отсутствии украинской альтернативы. Украинское кино, которое сегодня начало наконец-то доходить до зрителя и нравиться трети украинцев, создано до 22.02.2022. Запас не безграничный, к концу этого года он, к сожалению, себя исчерпает. Тем временем сериалов почти не снимают, за исключением разве комедии "Бешеные соседи". Которая является чисто развлекательным украиноязычным продуктом, но безальтернативным, внеконкурентным. Ко всему прочему, одиозный сериал "Сваты", где привлечены актеры-украинофобы и в кадре присутствуют портреты Путина, запросто найти в свободном доступе на легальной платформе Megogo. Объяснение тому – это украинский производитель, потому что у "Студии Квартал`95" есть украинское гражданство. Если разрешены "Сваты" - почему не пойти дальше и не посмотреть или посмотреть "Белую гвардию"…

От понимания того, почему все так происходит, людям с критическим мышлением не легче. Власти вмешиваться в частное пространство гражданина не будут и не должны. Вытеснить русское из частного пространства части украинцев пока очень тяжело. Просветительские усилия мало помогут за неимением у просвещенцев нужных ресурсов. Как бы ни пафосно это прозвучало, кардинально и положительно для Украины повлиять на частное пространство не очень ответственных граждан способна только украинская победа в этой войне.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Андрей Кокотюха, писатель, сценарист.

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