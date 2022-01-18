"Украинцы побеждают, когда держат голову холодной, а сердце горячим": Кулеба о сдерживании российской агрессии

Об этом Кулеба сказал на совместном брифинге из Жоли, передает Еспресо.TV.



"Наш сегодняшний разговор (из Жоли, - ред.) подтвердил, что мы выступаем единым дипломатическим фронтом и вместе мобилизуем международную поддержку Украины в этой сложной ситуации. Ситуация находится под контролем. Я прошу не поддаваться панике. Всегда помните, что украинцы побеждают, когда держат голову холодной, а сердце горячим", – сказал министр.



Кулеба отметил, что с министерством иностранных дел Канады он обсудил военно-техническое сотрудничество между странами, и какие шаги предстоит сделать для мобилизации поддержки Украины и сдерживания РФ.



"Для нас очень важна Канада. И я благодарен, когда речь идет о безопасности, благодарен за функционирование канадской тренировочной миссии UNIFIER в Украине. Этот проект стал взаимовыгодным, потому что не только канадские инструкторы делятся своим опытом с украинскими вооруженными силами, но и ВСУ делятся своим боевым опытом", - подчеркнул Кулеба.

Ранее, 18 января, Кулеба заявил, что президент РФ стремится вернуть Украину под контроль России и унизить Запад, установив свою сферу влияния в Европе.