"Украинцы побеждают, когда держат голову холодной, а сердце горячим": Кулеба о сдерживании российской агрессии
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по завершению переговоров с главой МИД Канады Мелани Жоли заявил, что ситуация со сдерживанием агрессии Российской Федерации против Украины остается под контролем, поэтому не нужно поддаваться панике
Об этом Кулеба сказал на совместном брифинге из Жоли, передает Еспресо.TV.
"Наш сегодняшний разговор (из Жоли, - ред.) подтвердил, что мы выступаем единым дипломатическим фронтом и вместе мобилизуем международную поддержку Украины в этой сложной ситуации. Ситуация находится под контролем. Я прошу не поддаваться панике. Всегда помните, что украинцы побеждают, когда держат голову холодной, а сердце горячим", – сказал министр.
Кулеба отметил, что с министерством иностранных дел Канады он обсудил военно-техническое сотрудничество между странами, и какие шаги предстоит сделать для мобилизации поддержки Украины и сдерживания РФ.
"Для нас очень важна Канада. И я благодарен, когда речь идет о безопасности, благодарен за функционирование канадской тренировочной миссии UNIFIER в Украине. Этот проект стал взаимовыгодным, потому что не только канадские инструкторы делятся своим опытом с украинскими вооруженными силами, но и ВСУ делятся своим боевым опытом", - подчеркнул Кулеба.
- Ранее, 18 января, Кулеба заявил, что президент РФ стремится вернуть Украину под контроль России и унизить Запад, установив свою сферу влияния в Европе.
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