Об этом Фиала написал в Twitter после визита на завод Armory Excalibur, модернизирующий предназначенную Украине технику.

"Самым значимым контрактом, над которым работает Excalibur Army в этой сфере (модернизации военной техники - ред.), являются поставки в Украину модернизированных танков Т-72, ​​совместно финансируемые США и Нидерландами. Это сотрудничество имеет очевидные преимущества для всех участников - НАТО укрепляет храбрых защитников Украины, от успеха которых зависит глобальная безопасность, а Чешская Республика укрепляет возможности своей оборонной промышленности", – написал Фиала.

Во время визита на завод премьер Чехии также побеседовал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Во время моего сегодняшнего телефонного разговора с президентом Зеленским мы обсудили дальнейшее конкретное сотрудничество между нашими странами и поздравили друг друга с Новым годом. Мы оба верим, что он будет лучше, чем прошлый. Господин президент поблагодарил меня за мою поддержку Украины и за мою поддержку во время чешского председательства (в ЕС – ред.)", - написал Фиала.

Кроме того, премьер Чехии подписал для ВСУ танк, который будет передан Украине.

"Я написал короткое обращение к отважным украинским защитникам на танке Т-72, ​​который поедет в Украину. Верю, что украинцы победят в борьбе с российским агрессором", - подытожил Фиала.

Ранее сообщалось, что Нидерланды, США и Чехия решили профинансировать предоставление ВСУ 90 танков Т-72.

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