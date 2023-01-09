"Украинцы победят агрессора": премьер Чехии Фиала подписал для ВСУ танк Т-72, который передадут Украине
Премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал профинансированное США и Нидерландами снабжение Украины Чехией танков Т-72 "сотрудничеством, имеющим очевидные преимущества для всех участников"
Об этом Фиала написал в Twitter после визита на завод Armory Excalibur, модернизирующий предназначенную Украине технику.
"Самым значимым контрактом, над которым работает Excalibur Army в этой сфере (модернизации военной техники - ред.), являются поставки в Украину модернизированных танков Т-72, совместно финансируемые США и Нидерландами. Это сотрудничество имеет очевидные преимущества для всех участников - НАТО укрепляет храбрых защитников Украины, от успеха которых зависит глобальная безопасность, а Чешская Республика укрепляет возможности своей оборонной промышленности", – написал Фиала.
Во время визита на завод премьер Чехии также побеседовал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Во время моего сегодняшнего телефонного разговора с президентом Зеленским мы обсудили дальнейшее конкретное сотрудничество между нашими странами и поздравили друг друга с Новым годом. Мы оба верим, что он будет лучше, чем прошлый. Господин президент поблагодарил меня за мою поддержку Украины и за мою поддержку во время чешского председательства (в ЕС – ред.)", - написал Фиала.
Кроме того, премьер Чехии подписал для ВСУ танк, который будет передан Украине.
"Я написал короткое обращение к отважным украинским защитникам на танке Т-72, который поедет в Украину. Верю, что украинцы победят в борьбе с российским агрессором", - подытожил Фиала.
- Ранее сообщалось, что Нидерланды, США и Чехия решили профинансировать предоставление ВСУ 90 танков Т-72.
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