Украинцы победили россиян в битве за путевку в баскетбольную Лигу чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня в Софии (Болгария) в финале квалификации ЛЧ "Прометей" из Слободского Днепропетровской области победил российскую "Парму" из Перми - 67:65.

Самым результативным игроком в составе "Прометея" стал американец Д'Анджело Гаррисон, который набрал 20 очков.

Ранее чемпионы Украины победили в отборе Лиги чемпионов болгарский "Левски" 96:56 и чешскую "Опаву" - 100:78.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb