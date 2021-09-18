Украинцы победили россиян в битве за путевку в баскетбольную Лигу чемпионов
Украинский баскетбольный клуб "Прометей" одолел российскую "Парму" и вышел в основной раунд Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня в Софии (Болгария) в финале квалификации ЛЧ "Прометей" из Слободского Днепропетровской области победил российскую "Парму" из Перми - 67:65.
Самым результативным игроком в составе "Прометея" стал американец Д'Анджело Гаррисон, который набрал 20 очков.
Ранее чемпионы Украины победили в отборе Лиги чемпионов болгарский "Левски" 96:56 и чешскую "Опаву" - 100:78.
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