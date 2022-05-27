Украинцы планировали услышать, как правительство Германии поможет выиграть войну, - посол Мельник о выступлении Шольца в Давосе
Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал выступление канцлера Германии Олафа Шольца на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Об этом он заявил в комментарии изданию Bild .
Мельник отметил, что Шольц не упомянул ситуацию по поводу задержек поставки тяжелого оружия Украине, в частности танков.
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"В военном плане Берлин просто подводит Украину. Люди в Киеве надеялись услышать из этой речи, какие шаги предпримет правительство, чтобы оказать нам поддержку – чтобы Украина выиграла эту войну. К сожалению, это было не так", - подытожил посол.
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