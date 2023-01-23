Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Опросы по восприятию исторического прошлого Украины мы действительно провели ко Дню Соборности, хотя в вопросах это прямо не звучит. День Соборности является историческим символом стремления украинского народа к единению, даже в тех непростых условиях, которые были в 1919 году. Против УНР вели войну русские большевики, а Западная Народная Республика была в состоянии войны с Польшей.И сейчас наше государство в ситуации, когда нам необходимо единение всего украинского народа, ресурсов и усилий, чтобы противостоять агрессору", - отметил аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Сергей Шаповалов добавил, что Россия всегда использовала историю как оружие и для мобилизации собственного населения, и для обоснования своей агрессии соседним государствам.

"Результаты опроса показывают, как украинцы переосмысливают советское прошлое на фоне российской агрессии. Вопрос, который мы задавали респондентам, звучит довольно банально: Как вы оцениваете распад Советского Союза? В целом по Украине 73% оценивают целиком и скорее положительно распад СССР и 12% - до сих пор негативно к этому относятся. В региональном разрезе нет большой разницы, то есть в западных, южных и центральных областях Украины уже преобладает положительная оценка распада Советского Союза.

В 2020 году мы задавали похожий вопрос, который звучал: По вашему мнению, распад Советского Союза – это было хорошо или плохо? И тогда в южном и восточном регионах около 50% говорили, что это плохо, и только около 20-25% положительно оценивали распад СССР.

То есть вдвое меньше было тех, кто дал положительную оценку, отвечая на вопросы. Для украинцев свист российских ракет за окном и работа нашей ПВО стали хорошим стимулом для переосмысления роли СССР и его последовательницы в нашей истории", - прокомментировал Шаповалов.

Напомним, в конце мая 2020 33,5% украинцев сообщили, что сожалеют о распаде СССР

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