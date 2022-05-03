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Украинцы оттеснили россиян на 40 км от Харькова, - Пентагон

3 мая, 2022 вторник
04:38
война с Россией

Российские силы в Донбассе на востоке Украины, где происходит основная часть боевых действий, страдают от плохого командования и управления, низкого боевого духа и далеко не идеальной логистики

Об этом сообщает bbcrussian, со ссылкой на заявление чиновника министерства обороны США.

"Мы по-прежнему наблюдаем минимальный, в лучшем случае, прогресс россиян на Донбассе", – сказал чиновник.

По его словам, российские власти добились незначительных успехов к востоку от украинских городов Изюм и Попасная, но прогресс был "вялым и неравномерным".

Кроме того, Пентагон отметил, что российские силы, вероятно, боятся риска и пытаются избегать жертв среди своих войск как в воздушной, так и в наземной войне, сказал чиновник.

Украинские силы продолжают удерживать Харьков от вхождения российских сил. По словам чиновника, город продолжает нести удары российской авиации.

"Но за последние 24-48 часов украинцы проделали хорошую работу, оттеснив россиян еще дальше, примерно на 40 км восточнее Харькова", - сказал военный чиновник.

По данным Пентагона, с начала вторжения Россия выпустила в Украину 2125 ракет.

По словам представителя минобороны США, украинские силы демонстрируют "хороший пример жесткого и грозного сопротивления".
Об успехах украинских войск в Харьковской области также сообщил репортер отдела внешней политики и национальной безопасности Пентагона Джек Детч в Twitter.

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Харькв
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