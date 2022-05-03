Украинцы оттеснили россиян на 40 км от Харькова, - Пентагон
Российские силы в Донбассе на востоке Украины, где происходит основная часть боевых действий, страдают от плохого командования и управления, низкого боевого духа и далеко не идеальной логистики
Об этом сообщает bbcrussian, со ссылкой на заявление чиновника министерства обороны США.
"Мы по-прежнему наблюдаем минимальный, в лучшем случае, прогресс россиян на Донбассе", – сказал чиновник.
По его словам, российские власти добились незначительных успехов к востоку от украинских городов Изюм и Попасная, но прогресс был "вялым и неравномерным".
Кроме того, Пентагон отметил, что российские силы, вероятно, боятся риска и пытаются избегать жертв среди своих войск как в воздушной, так и в наземной войне, сказал чиновник.
Украинские силы продолжают удерживать Харьков от вхождения российских сил. По словам чиновника, город продолжает нести удары российской авиации.
"Но за последние 24-48 часов украинцы проделали хорошую работу, оттеснив россиян еще дальше, примерно на 40 км восточнее Харькова", - сказал военный чиновник.
По данным Пентагона, с начала вторжения Россия выпустила в Украину 2125 ракет.
По словам представителя минобороны США, украинские силы демонстрируют "хороший пример жесткого и грозного сопротивления".
Об успехах украинских войск в Харьковской области также сообщил репортер отдела внешней политики и национальной безопасности Пентагона Джек Детч в Twitter.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.08
Покупка 31.08Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.64Продажа 33.76
- Актуальное
- Важное