Украинцы отмечают день рождения Степана Бандеры
Кроме традиционного празднования начала Нового года, 1 января для украинцев всего мира также является днем чествования политического лидера Украинского Движения Сопротивления середины ХХ в., Проводника Организации Украинских Националистов (революционной) - ОУН (р) Степана Бандеры
Сегодня, 1 января 2022, исполняется ровно 113 лет от его рождения политика, рассказывает Еспресо.TV .
По этому случаю как в Украине, так и в украинских общинах Европы, Америки и Австралии пройдут церковные службы, тематические вечера и вечерние факельные акции молодых националистов.
Особенностью нынешнего чествования Бандеры станет исполнение на этих мероприятиях легендарной песни бойцов Украинской Повстанческой Армии (УПА) "Отец наш - Бандера, Украина - мать", которая недавно получила "новую жизнь" благодаря всенародному флешмобу, начатому в соцсетях львовскими школьниками.
Справка
Степана Андреевич Бандера родился 1 января 1909 года в семье священника из галицкого села Старый Угринов близ Калуша.
Прожил 50 лет. Постоянно занимался политической борьбой во имя возрождения Украинского государства и его защиты от иностранных поработителей.
Все равно жестоко преследовался русскими, немецкими и польскими оккупантами. Был не раз заключенным.
59-го года убит в эмиграции, в Мюнхене, агентом советских спецслужб Богданом Сташинским во время подготовки визита Никиты Хрущева в США, где, по историческим сведениям, должен рассматриваться украинский вопрос. Позже Сташинский сбежал на Запад, во всем признался и дал потрясающие показания против СССР.
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