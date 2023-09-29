Украинцы отдают жизнь, чтобы создать некоррумпированное государство - посол ЕС

Об этом Матернова заявила в интервью Европейской правде.

По ее мнению, Украина "действительно была замарана системной коррупцией" в предшествующие Майдану годы. Однако такой имидж создавали в значительной степени также российские пропагандисты, поскольку такие нарративы срабатывали на западную аудиторию.

"И результатом стало то, что Украину действительно отождествляли с коррупцией. Но если часть этого имиджа имела основания, то остальные мнения, а также мнимые масштабы коррупции в Украине не соответствовали реальности", - указала она.

Матернова отметила, что с тех пор состоялось много реформ, была создана архитектура антикоррупционных органов, поэтому мнение Запада относительно Украины сильно изменилось.

"В конце концов, если бы у вас действительно была такая насквозь коррумпированная система, как ее рисовала пропаганда, то с началом войны она упала бы как карточный домик. А Украина выдержала! Это сформировало новое понимание международными партнерами Украины как государства, которое функционирует в условиях ужасной войны ", – считает посолка.

По ее словам, после полномасштабного вторжения изменились и ожидания самих украинцев, которые, в свою очередь, оказывают давление на власть.

"Та самая большая перемена, которая тоже произошла после полномасштабного вторжения - это то, как изменились ожидания украинского общества, рядовых украинцев; понимание того, что украинцы отдают свои жизни не за то, чтобы восстановить старую Украину, а за то, чтобы создать современную, новую, некоррумпированную державу", - подытожила Матернова.