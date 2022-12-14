Об этом информирует Украинский центр оценивания качества образования .

Участники пробного тестирования могут выбрать – забрать средства за отмененное пробное ЗНО на личный счет или перечислить для ВСУ.

"По состоянию на 14 декабря более 19 тысяч участников пробного ЗНО подали заявления о возврате остаточных средств, уплаченных за его проведение, значительная часть уже получила средства, а это более 3 миллионов гривен", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что 2 тысячи украинцев решили отдать свои деньги в поддержку Вооруженных Сил – это более 500 тысяч гривен. Средства перечисляются на открытый Нацбанком счет для наших защитников.

"Сегодня мы объединились, чтобы остановить врага, который уничтожает все, до чего может добраться. Украинские воины достойно держат оборону, освобождают километр за километром оккупированные территории. Наша победа зависит от возможностей Вооруженных Сил Украины и поддержка каждого из нас в этой борьбе - сверхважная, а вклад - неоценимый", - отмечают в УЦОКО.

Для перечисления средств в поддержку ВСУ участники должны авторизоваться на сервисе , указав название регионального центра, которому уплачено за услугу, логин и пароль доступа к персональной странице участника пробного ЗНО. Далее выбрать перерасчет средств для Вооруженных Сил Украины, подтвердить выбор, указав фамилию и имя.

Украинцы, которые хотят вернуть средства, уплаченные за пробное ЗНО, на свой личный счет, должны:

Авторизоваться на сервисе , указав название регионального центра, которому было уплачено за услугу, логин и пароль доступа к персональной странице участника пробного ЗНО.

Выбрать перерасчет средств на личный (или иное физическое лицо) счет.

Указать платежные реквизиты получателя денежных средств (это может быть участник или другое лицо). Платежные реквизиты получателя средств должны содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, счет получателя по стандарту IBAN (состоит из букв UA и 27 символов). Дополнительная инструкция .

Сгенерировать соответствующее заявление и отправить его по электронной почте регионального центра.