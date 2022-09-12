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Украинцы освободили Богородичное на Донетчине

12 сентября, 2022 понедельник
21:42
война с Россией

Украинские военные освободили село Богородичное Донецкой области. Населённый пункт почти полностью разрушен

Об этом говорится в видео, обнародованном пресс-службой Донецкой ОВА.

Из-за продолжительных обстрелов населенного пункта в Славянском районе российскими войсками в селе почти не осталось целых зданий. Существенно повреждены или разрушены административные и промышленные здания также сильно пострадали жилые дома и церкви.

По сообщению заместителя министра обороны Анны Маляр вечером 12 сентября, ВСУ деоккупировали уже около 6 тыс. квадратных километров.

  • 12 сентября ВСУ вышли на границу с Россией в Харьковской области в районе села Тернова и подняли там украинский флаг. В этот же день Наталья Гуменюк заявила, что вражеские подразделения зажаты на правом берегу Днепра.
  • Также 12 сентября бойцы Сил специальных операций "Азов Харьков" и 14-й ОМБр освободили населенные пункты Тернова, Варваровка, Избицкое и Старица Харьковской области.
  • Контрнаступление украинских военных на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском.

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