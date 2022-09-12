Украинцы освободили Богородичное на Донетчине
Украинские военные освободили село Богородичное Донецкой области. Населённый пункт почти полностью разрушен
Об этом говорится в видео, обнародованном пресс-службой Донецкой ОВА.
Из-за продолжительных обстрелов населенного пункта в Славянском районе российскими войсками в селе почти не осталось целых зданий. Существенно повреждены или разрушены административные и промышленные здания также сильно пострадали жилые дома и церкви.
По сообщению заместителя министра обороны Анны Маляр вечером 12 сентября, ВСУ деоккупировали уже около 6 тыс. квадратных километров.
- 12 сентября ВСУ вышли на границу с Россией в Харьковской области в районе села Тернова и подняли там украинский флаг. В этот же день Наталья Гуменюк заявила, что вражеские подразделения зажаты на правом берегу Днепра.
- Также 12 сентября бойцы Сил специальных операций "Азов Харьков" и 14-й ОМБр освободили населенные пункты Тернова, Варваровка, Избицкое и Старица Харьковской области.
- Контрнаступление украинских военных на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском.
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