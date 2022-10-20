Украинцы основали почти 10 тысяч предприятий в Польше с 24 февраля

Об этом сообщает Business Insider.

"Количество новых компаний, основанных выходцами из Украины, растет, и это резкий рост. В январе их было 188, а в сентябре аж 2273. Данные за сентябрь решающие, поскольку они показывают, что тенденция сохраняется. Можно предположить, что если кто-то остался. в Польше до сентября, то отдал своих детей в школу сюда, это важное решение относительно дома", - объясняет руководитель группы экономического прогнозирования Польского экономического института Катажина Дембковская.

По данным Польского экономического института, украинцы в сентябре зарегистрировали 8,5% предприятий в Польше, а их доля за год составила 5%. Почти каждая десятая компания, основанная в предыдущем месяце, была основана гражданами Украины.

С 1 марта открылись 9829 украинских компаний, с начала года – 10207. 41% этих предприятий были основаны украинскими женщинами.

Эксперты делают выводы, что все больше украинцев планируют жить в Польше длительное время. Украинцы идеально вписываются в сектора, где не хватает работников: строительство, IT, логистика.

19 октября Польша получила 147 млн евро от ЕС в помощь украинским беженцам . По данным польской пограничной службы с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Польшу въехали более 7,11 млн. украинцев, а 5,32 млн. вернулись обратно. По данным МВД Польши, в настоящее время в стране находится 1,3-1,5 млн украинских беженцев.

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