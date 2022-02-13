Украинцы обеспокоены, справится ли их комик, ставший президентом, с военной угрозой – CNN

Авторский материал канадского журналиста украинского происхождения Майкла Боцюркива, опубликованный CNN, приводят в переводе #Буквы .

В то время, когда Украина занимается возможным нападением России и еще очередной волной пандемии, в понедельник президент Зеленский устроил презентацию цифровой трансформации, напоминавшей приемы из багажа основателя Apple Стива Джобса.

Яркая графика и публика в стильных костюмах сопровождали событие, которое анонсировало обещание раздавать смартфоны с большой скидкой и выгодный тариф на подключение к Интернету всем украинским пенсионерам, получающим прививки от COVID-19.

Событие могло быть устроено как из расчета отвлечь внимание от кризиса, так и, возможно, просто подкрепить предвыборные обещания Зеленского о превращении Украины в "государство в смартфоне".

Каким бы ни было на самом деле объяснение, инициатива со смартфонами произвела впечатление, что Зеленский не очень обеспокоен на самом деле самыми актуальными на сегодняшний день новостями, а именно самой большой для современной Украины за все время ее существования военной угрозе.

Уже отработав половину своего президентского срока, Зеленский, вероятно, думает, почему его внезапный переход из комедийных фильмов в политику не выглядит таким же легким, как его взлет на вершину власти в его комедийном сериале "Слуга народа". Там он сыграл беднягу-учителя, который неожиданно становится президентом и вступает в борьбу за влияние с жадными олигархами.

Реальность оказалась иной. Уже через несколько месяцев после вступления в должность президента после ошеломительной победы, Зеленский попал в скандал из-за звонка другого шоумена-политика Дональда Трампа, в котором тот подстрекал украинского лидера найти компромат на сына Хантера Байдена, сына тогда еще кандидата в президенты Джо Байдена. Трампу после этого едва удалось избежать импичмента.

Последующие годы принесли новые проблемы для украинского лидера из-за эпидемии COVID-19. В прошлом месяце в Украине зафиксировали неприятный рекорд – 100 тысяч смертей из-за этого вируса, из-за которого эта страна имеет один из самых высоких показателей смертности, согласно исследованиям университета Джона Хопкинса. Вакцинальная кампания тоже значительно отстает по темпам от других стран Европы, включая Францию, Германию и Великобританию – в Украине полностью вакцинировано едва ли 33%.

Такие испытания в политической карьере мало кому пожелаешь, однако Зеленский усугубил ситуацию для себя, приведя с собой к власти своих приятелей, никогда ранее не занимавшихся политикой, таких, как скажем, его помощник Андрей Ермак.

К тому же оставались и справедливые вопросы самостоятельности Зеленского, учитывая, что к власти ему помог прийти миллиардер и его симпатик Игорь Коломойский, который помог и деньгами, и пиар-кампанией на своих телеканалах. Их отношения остыли, однако журналисты в Украине продолжают сообщать о влиянии подобных бизнесменов и людей с политическими связями на молодого политика.

Сегодня, когда бой военных барабанов свидетельствует о вероятном приближении войны, в которой россияне могут прихватить немалую часть украинской территории, за профпригодность Зеленского как президента волнуется вся страна, которая нервно думает, поддастся ли бывший комедийный актер давлению и в конце концов капитулирует, приставив на требования невыгодных Минских соглашений, которые были подписаны еще до того, как он стал президентом.

А это в конечном счете может поставить под угрозу его политическое "наследие", которым должно было стать его обещание избирателями закончить войну на востоке Украины. Этот грандиозный план, возможно, и помог ему тогда победить бывшего президента Петра Порошенко, который сразу после досадного поражения на выборах написал в Twitter, что российское руководство будет радо избранию "малоопытного" президента, который позволит ее вернуть Украину в сферу своего влияния.

Были и другие невыполненные обещания, как слова, о том, что он не будет баллотироваться на второй срок, не сдержал он пока и слова по борьбе с коррупцией в судебной системе.

После двух лет президентства, Зеленский показал, что перед тем как идти в президенты, он не до конца убедился в том, что для этого хватит его талантов шоумена.

Сработает ли политика раздачи смартфонов для пенсионеров – это остается под вопросом. Пожилые люди в Украине все еще пользуются, в основном, самыми простыми мобильными телефонами, а их пенсии настолько маленькие (примерно 80 долларов США), что даже скидка не сделает их активными пользователями интернета. Приблизительно три миллиона украинцев живут в селах, где еще нет интернета.

Инициатива со смартфонами кажется не совсем актуальной как для президента, страна которого стоит на пороге войны. Недавнее исследование центра Разумкова показало, что более 55% украинцев не верят, что их правительство предпринимает достаточно усилий как в дипломатии, так и в сфере обороны, чтобы предотвратить полномасштабное нападение России. Из более 1200 человек, опрошенных в Украине (за исключением Крыма, Донецкой и Луганской областей) более 55% считают, что Зеленский не сможет эффективно управлять военными силами и обустроить оборону Украины в случае такого нападения.

Ольга Руденко, шеф-редактор Kyiv Independent считает, что Зеленский и его чиновники расплачиваются за ошибки, которые они совершили за последние несколько лет.

"Думаю, если бы вторжение происходило в 2019 году, через несколько месяцев после его избрания, когда у него был высокий уровень доверия, тогда бы все происходило бы иначе".

Руденко указывает и на путаницу в президентских месседжах, тоже не вызывавших доверия в вопросе его способностей. Она вспомнила, в частности, его видеообращение в прошлом месяце, в котором Зеленский, несмотря на опасения российского вторжения, призвал украинцев продолжать жить привычной жизнью и готовиться жарить барбекю на Пасху. А на следующий день появилась статья в Washington Post, где он заявил, что Харьков, второй по величине украинский город, могут оккупировать.

"Это прозвучало диссонансом в существующей ситуации и было озвучено таким установочным тоном. С точки зрения коммуникации он лично меня как украинку подводит", - говорит Руденко, добавляя, что "мы не знаем, каким словам нам верить".

Зеленский не единственный из шоуменов, совершивший скачок в политику. Таких было уже немало, тот же Трамп. Плюс, стоит упомянуть среднего американского актера Рональда Рейгана или исполнителя роли Терминатора Арнольда Шварценеггера. В Европе тоже есть такие – например, французский ультраправый политик Эрик Земур, который в этом году баллотируется в президенты. А есть еще британский премьер Борис Джонсон, который задолго до возглавления правительства регулярно выступал в сатирическом телешоу на британском телевидении.

Всех подобных политиков, пришедших из шоубизнеса, объединяет такая черта, как умение умело преодолевать скандальные ситуации. Даже Борис Джонсон, по крайней мере на время, смог переключить внимание из скандала вокруг правительственных вечеринок во время нокдауна на украинский кризис, и даже ездил в Киев с визитом. Это был первый визит руководителя британского правительства в Украину за последние два десятка лет – Джонсон выделил даже 119 миллионов долларов для украинского правительства на борьбу с коррупцией и укрепление энергетической независимости.

Пока трудно сказать, поможет ли подобное "тефлоновое" умение обходить скандалы Зеленскому избежать ловушек, которые расставили перед ним его предшественники и международные дипломаты, многие из которых считают те же Минские соглашения, в 2015 году несовершенными и выписанными не в пользу Украины. Неудивительно, что Путин так упорно отстаивает это соглашение.

Если Зеленский все же согласится на требование предоставить какую-либо автономию пророссийским боевикам, оккупировавшим восток Украины в 2014 году, то это может привести к потере своего президентства. Это однозначно недопустимый шаг для любого украинского президента, ведь это означало бы передачу части собственных территорий в управление России, и к тому же не дало бы Украине никаких выгод. Сегодня, когда Украина столкнулась с самой большой угрозой для своего существования, Зеленскому уже будет недостаточно показывать фокусы с раздачей смартфонов или устраивать уголовное преследование своего главного политического конкурента Порошенко, с помощью которого он стремится улучшить свои рейтинги.

Именно сегодня для него пора, когда стоит забыть о трюках и показать, на что он способен как политический лидер. Потому что для украинцев и остального мира уже не до смеха.

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