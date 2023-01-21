Летом 2014 года в СМИ проскочила новость: где-то в Луганской области колония для осужденных за уголовные преступления взяла шефство над близлежащим поселком. История сама просилась в книгу или на экран. В тех краях как раз началась АТО, и колония быстро оказалась между двумя огнями. Местное начальство сбежало, персонал пошел воевать друг против друга, но жители не разбежались. Напротив, выбрали старшего, взяли власть в свои руки и начали налаживать быт.

Почему так произошло? Потому что в колонии – запасы продовольствия, можно долго держаться. А когда з/к поставили на поток выпекание хлеба, начали кормить людей в серой зоне. До периметра с колючей проволокой люди за хлебом ходили сами и становились в очередь.

Идею похоронили в зародыше. Причину объяснили: если бы это было до войны – продали бы в Россию. Они такое любят. А украинцы не воспримут о тюрьме ничего подобного. Еще и на украинском языке. И вообще, какое кино, денег нет, должны сокращать бюджеты, потому что требуют рвать с россиянами поскорее.

Язык оказался главным маркером. Еще в 2004 году я слышал выступление писателя Василия Шкляра — тогда он еще не написал "Черного ворона" - перед студентами в Хмельницком. Он, в частности, отметил: "В местах лишения свободы вы не услышите украинский язык. Это значит — украинцы в тюрьмах не сидят и преступлений не совершают". Конечно, это не соответствует действительности, когда речь идет о незначительных уголовных преступлениях. Зато вполне соответствует упоминание языкового вопроса: в наших тюрьмах и колониях украинский можно услышать от персонала, но почти никогда – от контингента.

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Пан Шкляр тогда заговорил о тюрьме не зря. Дело было в сентябре 2004-го, за два месяца до "оранжевого" Майдана, когда украинцы впервые восстали против провластного кандидата в президенты с уголовным прошлым. У Виктора Януковича не только было две судимости и, говорили, чуть не сел в третий раз – он еще и тщательно скрывал это.

Предшественники были не идеальны: оба были в Компартии, один — идеолог, второй - "красный директор". Однако в биографии ни одного из них не было криминального периода. Власти попытались отбелить его историями политзаключенных. Мол, тоже сидели, не раз и долго. Но это не сработало – люди оказались не глупы и прекрасно понимали, кого за что сажали. В дальнейшем в украинском политикуме то и дело возникали персонажи с воровской биографией. И всякий раз активная часть общества не готова была это воспринимать. Придя к власти в 2010 году, Янукович решил сравнять счет. За решеткой оказались его оппоненты Юлия Тимошенко и Юрий Луценко. Однако и здесь не удалось "продать" народу "зеков" – наоборот, они стали жертвами режима.

В украинском политикуме то и дело возникали персонажи с воровской биографией. И всякий раз активная часть общества не готова была это воспринимать. Придя к власти в 2010 году, Янукович решил сравнять счет. За решеткой оказались его оппоненты Юлия Тимошенко и Юрий Луценко. Однако и здесь не удалось "продать" народу "зеков" – наоборот, они стали жертвами режима

Все эти воспоминания – в контексте того, что в России приобретает реальный политический вес и серьезное влияние ЧВК Вагнера во главе с одиозным Евгением Пригожиным. Он уголовник и выглядит как уголовник. Теория Чезаре Ломброзо, согласно которой склонность к злодейству проявляется во внешности, работает здесь на все сто. Однако влияние Пригожина – на самом деле пол беды.

Беда в том, что по его благословению в ряды военных наемников уходят из российских колоний воры, убийцы, насильники и даже серийные убийцы. Им обещана амнистия, и они ее уже даже получают. Вместе с военными почестями. Есть подозрение, что неофициальный воровской кодекс, согласно которого живут уголовники, и который считается справедливым, в скором времени будет интегрирован в какой-то форме в российскую Конституцию. Ведь именно ЧВК Вагнера, основу которой составляет блатная братия, уже легализовали вопреки собственным законам. Разве что первыми свои законы нарушили сами уголовники, начав сотрудничать с властью, за что до недавнего времени можно было получить неофициальный приговор в собственной же среде.

Есть подозрение, что неофициальный воровской кодекс, согласно которого живут уголовники и который считается справедливым, вскоре будет интегрирован в какой-то форме в российскую Конституцию.

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Возникает вопрос: возможно ли подобное в Украине? Два Майдана против диктатуры дважды судимого президента, окружившего себя такими же, как сам, доказали – нет. Однако волны протеста и народного гнева не были спонтанными, эмоциональными. Украинцы на генетическом уровне не воспринимают ничего, что было бы связано с криминальной, тюремной культурой и обычаями. Даже наша классика подобных образцов не предлагает.

Российская классика их имела. Подводила под них идеологию, как Федор Достоевский в "Преступлении и наказании". Романтизировала, приближая воров к лучшим людям мира, как Максим Горький в "Челкаше" и "На дне". Воспевала, делая городскими героями, как Сергей Есенин в "Москве кабацкой". В конце 1950-х молодой русский советский поэт, позже – одно из лиц так называемой хрущевской "оттепели" Евгений Евтушенко пишет красноречивые строчки: "Интеллигенция поёт блатные песни". Так он стал одним из тех, кто представляет криминальную культуру и ее контекст как позитив, протест, фронду, альтернативу культуре официозной. В 1990-х именно блатные песни, в лучших традициях подмены понятий названные "шансоном", становятся уже составляющей русской официальной культуры. Появляются фестивали шансона, соответствующие программы по российскому телевидению, одноименное радио. В 2000-х бандитские фильмы и сериалы становятся визиткой тамошних кино и телевидения.

В 1990-х именно блатные песни, в лучших традициях подмены понятий названные "шансоном", становятся уже составляющей русской официальной культуры. Появляются фестивали шансона, соответствующие программы по российскому телевидению, одноименное радио. В 2000-х бандитские фильмы и сериалы становятся визиткой тамошних кино и телевидения.

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А что Украина? Едва затронул тему Василий Стефаник в новелле "Вор". Уголовный квартет — Чипка, Лушня, Матня и Пацюк, — явил на читательский суд Панас Мирный в романе "Разве ревут волы, когда ясла полны". Он же показал городское дно в "Повие". Однако никаких сантиментов, никакого оправдания своим героям. Зато когда нужно было бежать из тюрьмы – украинец немедленно делал это, доказано "Садом Гефсиманским" и другими произведениями Ивана Багряного. По принципу не говорить о веревке в доме повесившегося действовал юморист Остап Вишня, единственный из юмористического цеха 1920-х, выживший в сталинских концлагерях. Проведя там десять лет, Вишня ни разу не использовал тюремный опыт в произведениях. Украинцев слишком часто гноили за решеткой, чтобы они сделали из срока заключения культ.

Западная культура щедрее на тюремные сюжеты. Чего стоит Виктор Гюго, явивший в "Отверженных" вора Жана Вальжана, вчерашнего каторжанина. Явил криминальный мир Лондона Чарльз Диккенс в "Приключениях Оливера Твиста". Знаменитый американский новеллист О`Генри сам сидел в тюрьме и из-под его пера вышли немало преступников, среди которых самые колоритные – Джефф Питерс и Энди Таккер. Наконец, французский уголовник Анри Шарьер на основе своей жизни написал "Бабочка", дважды экранизированную. А Стивен Кинг провел читателя на дно общества, в камеру смертников в "Зеленой мили".

Однако эти и другие произведения в исполнении западных мастеров – о Зле, которое либо перерождается, либо непременно будет наказано. К тем же традициям склоняются и украинцы. Российская криминальная культура, культ зека, воспевание Владимирского централа и все подобное – легализация, легитимизация преступных практик в своей стране и своем сознании. И, соответственно, превращение их в норму.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Андрей Кокотюха, писатель, сценарист.

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