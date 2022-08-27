Украинцы не примут "Минск-3". Войну замораживать нельзя, - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинское общество не примет "Минск-3" и сейчас против Зеленского и Украины ведут мощную информационную войну
Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона, цитирует пресс-служба СНБО.
По словам Алексея Данилова, ни в коем случае нельзя замораживать войну на неопределенный срок. "Минск-3" украинское общество не сможет принять. Он отмечает, что наши граждане отдают свою жизнь за свободу, и это очень дорогая цена.
"В этой войне у каждой страны свои интересы, но необходимо не допустить условного "Минска-3", этого не принимет наше общество", – подчеркнул Данилов.
Также он считает, что сейчас против Украины и Зеленского в частности ведут мощную информационную войну. Одним из способов является продвижение нарратива, что мир якобы забыл о войне в Украине.
"Это не соответствует действительности. Весь цивилизованный мир поддерживает нас в нашем единстве и целостности", – отметил он.
Напротив, с первого дня полномасштабного вторжения власти Украины работают как единая команда. Ежедневно проходят встречи, рабочие совещания с участием ключевых представителей сектора безопасности и обороны, на которых согласовываются важные для Украины решения, добавил Алексей Данилов.
- Ранее Данилов прокомментировал ситуацию на фронте и отметил, что нас ждет большая, затяжная война с Россией.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.32
-
EUR
Покупка 39.41Продажа 40.45
- Актуальное
- Важное