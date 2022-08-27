Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона, цитирует пресс-служба СНБО.

По словам Алексея Данилова, ни в коем случае нельзя замораживать войну на неопределенный срок. "Минск-3" украинское общество не сможет принять. Он отмечает, что наши граждане отдают свою жизнь за свободу, и это очень дорогая цена.

"В этой войне у каждой страны свои интересы, но необходимо не допустить условного "Минска-3", этого не принимет наше общество", – подчеркнул Данилов.

Также он считает, что сейчас против Украины и Зеленского в частности ведут мощную информационную войну. Одним из способов является продвижение нарратива, что мир якобы забыл о войне в Украине.

"Это не соответствует действительности. Весь цивилизованный мир поддерживает нас в нашем единстве и целостности", – отметил он.

Напротив, с первого дня полномасштабного вторжения власти Украины работают как единая команда. Ежедневно проходят встречи, рабочие совещания с участием ключевых представителей сектора безопасности и обороны, на которых согласовываются важные для Украины решения, добавил Алексей Данилов.

Ранее Данилов прокомментировал ситуацию на фронте и отметил, что нас ждет большая, затяжная война с Россией.