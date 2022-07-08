Украинцы не представляют угрозы для польского рынка труда, - министр социальной политики

Сообщает The First News.

Марлена Малаг сообщила, что украинцы не представляют угрозы для польского рынка труда и могут реально помочь стабилизировать экономику. Она отметила, что около 300 тысяч украинцев, преимущественно женщин, прибывших в Польшу после вторжения России в их страну 24 февраля, уже нашли работу. По ее словам, около 30 процентов находящихся в Польше украинцев хотят остаться в стране.

Малаг сказала, что уровень безработицы в Польше, который в июне составил 4,9%, был рекордно низким, на 170 000 меньше зарегистрированных безработных по сравнению с прошлым годом, и добавила, что это частично объясняется притоком украинской рабочей силы.

По состоянию на 9 июня результаты опроса свидетельствовали о том, что почти половина находящихся в Польше украинцев хотят вернуться в Украину, как только закончится война, а 17% из них планируют остаться навсегда.

18 июня заработала новая программа финансовой помощи украинцам в Польше. Выплаты обеспечивает германская благотворительная организация.

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