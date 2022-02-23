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Украинцы не покупают гречку, а покупают боеприпасы, - Нацполиция об увеличении выдачи разрешений на оружие

23 февраля, 2022 среда
13:21
Общество

На фоне обострения российской агрессии в Украине наблюдается значительный спрос на боеприпасы среди граждан

Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич.

По данным полиции, за февраль прошлого года было продано менее 10 тыс. единиц оружия, а за февраль этого года - 10 300.

"То есть нет значительного увеличения продажи оружия. В основном в восточном регионе государства реализуется. Но что касается реализации боеприпасов - субъекты хозяйствования нам говорят о том, что действительно, люди скупают. Это хороший месседж, потому что наши люди не покупают гречку, а покупают боеприпасы", - сказал Фацевич.

Он добавил, что главным является вопрос контроля оружия, в частности охотничьего, которое легализовано в Украине.

"Количество оружия, которое находится законно на руках украинцев, - это 1 млн 200 тыс. единиц. Количество владельцев охотничьего или спортивного оружия - 709 тысяч человек и еще 250 тысяч - владельцы травматического оружия", - уточнили в полиции.

Отмечается, что также будет упрощена процедура получения разрешения на оружие для членов добровольческих формирований территориальных громад.

Речь идет об ускоренном получении именно охотничьего оружия.

Фацевич отметил, что документы на право приобретения такого оружия будут выдаваться в течение трех суток, а затем "в максимально сжатые сроки" будет выдаваться и разрешение на его использование.

"Если член добровольческого формирования в соответствии с законом о национальном сопротивлении будет предъявлять удостоверение, процесс будет ускорен максимально. Мы будем способствовать получению разрешения на получение и хранение охотничьего оружия", - добавил заместитель главы Нацполиции.

  • Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что на фоне эскалации российской агрессии его страна предоставит Украине кредит, летальное вооружение и боеприпасы.

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Новости
оружие
Фацевич
Нацполиция
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