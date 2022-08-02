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Украинцы не могут выехать из временно оккупированного Мелитополя из-за погоды

2 августа, 2022 вторник
12:40
война с Россией

Жители Мелитополя и соседних населенных пунктов не могут выехать из временно оккупированного города на Запорожье из-за уничтоженной оккупантами и размытой непогодой дороги

Об этом сообщает местное издание "Риа-Мелитополь" .

"Трассу Мелитополь - Запорожье, по которой тысячи людей выезжают с оккупированных территорий, давно называют "дорогой жизни". Самый сложный ее участок – между Васильевкой и селом Каменским", - говорится в сообщении.

Именно эта дорога проходит на линии фронта, поэтому при эвакуации автомобилям приходится выезжать под обстрелами.

"На блокпосту собралось 1140 машин. Сегодня (2 августа, - ред.) уехать они не смогут - из-за сильного ливня грунтовая дорога превратилась в озеро", - добавили журналисты.

Кроме того, сейчас проехать через блокпост в Васильевке можно, только получив у рашистов специальное разрешение. Такие действия оккупантов затрудняют эвакуацию мирного населения.

"Пропускают они людей неохотно, устраивая многочисленные проверки и заставляя их ночевать под открытым небом по несколько суток. Как рассказывают очевидцы, там три очереди теперь: платная, обычная и для младенцев и людей с инвалидностью", - добавили в материале.

  • На оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей заработала кремлевская политическая партия "Единая Россия". оккупанты раздают российские паспорта и готовятся провести псевдореферендум.
  • Для поддержки псевдореферендума и пропаганды для россиян во временно оккупированные города на Запорожье оккупанты привезли "активистов".
  • Херсонцы ждут освобождения региона и оказывают активное сопротивление псевдореферендуму, в то время как рашисты определили организацию, которая будет проводить "голосование".

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Запорожье
Мелитополь
оккупированные территории
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