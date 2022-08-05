Украинцы не контактировали с россиянами во время проверки судна Razoni, - посол Боднар

Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднарь в Медиацентре Украина.

"Когда этот мониторинговый центр работал на борту, украинцы не контактировали и не выходили на связь с россиянами... В Стамбуле работает координационный центр, и там есть представители четырех сторон. Таким образом, это выглядит как большой квадрат. Мы с одной стороны , представители страны агрессора с другой стороны, а между нами представители ООН и Турецкой Республики. Следовательно, с физической точки зрения это общение возможно", - сказал он

Однако, по словам посла, с официальной точки зрения есть посредники в соглашении.

"Итак, у вас есть три партии, и еще три партии, поэтому у нас нет подписей Украины и России на одном листе бумаги. И потому все коммуникации проходят по официальной процедуре", - рассказал Боднар.

Посол отметил, что не хотел бы, чтобы украинская группа получила обвинения в попытках наладить сотрудничество с Россией только из-за своего вовлечения в процесс инспекции. По его словам, все разговоры о том, что "зерновое соглашение" может быть использовано как фундамент для более широких переговоров вокруг Украины не могут вестись, пока российские войска все еще находятся на территории Украины.

По мнению посла, пока сложно сказать, восстановлен ли зерновой путь позволит экспортировать три млн тонн зерна ежемесячно.

"Сейчас удалось выписать все процедурные элементы мы увидим, насколько быстро пройдут эти корабли и тогда мы поймем, сможем ли мы нарастить объемы перевозок и достичь этой отметки. Здесь еще есть вопрос о способности наших портов, сможем ли мы их быстро загружать", — отметил Боднар.

Он добавил, что на фоне событий последних пяти месяцев для Украины неприятно смотрится факт встречи президентов Турции и России в российском Сочи 5 августа. Однако отметил, что у Турции есть свои интересы.

"В условиях войны это выглядит для нас неприятно. Но у Турции есть свои интересы и они пытаются их реализовать. Турция также пытается вернуть стороны к переговорам. Правильно было бы думать о более позднем контакте Турции с нашей стороной. Это было бы правильно с точки зрения их роли по регулированию ситуации. Мы продолжаем говорить с Турцией, чтобы они присоединились к ограничению сотрудничества с Россией. Но они продолжают свой путь", - добавил Василий Боднар.

22 июля в Стамбуле было подписано международное соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН. Зеркальное соглашение также подписала Россия.

1 августа утром министр инфраструктуры Украины сообщил , что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн украинской кукурузы. Министр инфраструктуры Александр Кубраков информировал, что в портах Одессы ждут в свою очередь еще 16 судов - заблокированных с начала полномасштабного вторжения России.

2 августа министерство обороны Турции подтвердило прибытие зерновоза RAZONI с украинским зерном.

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