Об этом глава Минцифры Михаил Федоров рассказал в интервью РБК-Украина .

"Есть еще много проблем, которые нужно решить, и я считаю, что этими проблемами нужно заниматься. Поэтому повесток в Дии не будет, а над другими сервисами (для военных, – ред.) бывают разные обсуждения, но ничего нет в работе", – заметил он.

Минцифры и Минобороны прорабатывают цифровое удостоверение ветерана и возможность получать сервисы онлайн для ветеранов.

Еще одним проектом, касающимся военной сферы, является трансформация военно-врачебных комиссий (ВЛК).

"Это комиссии, через которые проходят ветераны, получившие ранения на поле боя. И сейчас там есть бесчеловечная бюрократия, так нельзя относиться к ветеранам. Поэтому мы помогаем цифровизировать это направление, внедрить медицинские электронные системы в госпиталях", - подчеркивает Федоров.

Сейчас идет активная работа, чтобы в проекте по ВЛК достичь быстрого результата в ближайшие полгода, добавил министр.