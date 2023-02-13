Украинцы не будут получать повестки в Дии, работаем над цифровым удостоверением ветерана, - Федоров
Министерство цифровой трансформации Украины не планирует внедрять новые сервисы в Дии, чтобы отправлять повестки
Об этом глава Минцифры Михаил Федоров рассказал в интервью РБК-Украина .
"Есть еще много проблем, которые нужно решить, и я считаю, что этими проблемами нужно заниматься. Поэтому повесток в Дии не будет, а над другими сервисами (для военных, – ред.) бывают разные обсуждения, но ничего нет в работе", – заметил он.
Минцифры и Минобороны прорабатывают цифровое удостоверение ветерана и возможность получать сервисы онлайн для ветеранов.
Еще одним проектом, касающимся военной сферы, является трансформация военно-врачебных комиссий (ВЛК).
"Это комиссии, через которые проходят ветераны, получившие ранения на поле боя. И сейчас там есть бесчеловечная бюрократия, так нельзя относиться к ветеранам. Поэтому мы помогаем цифровизировать это направление, внедрить медицинские электронные системы в госпиталях", - подчеркивает Федоров.
Сейчас идет активная работа, чтобы в проекте по ВЛК достичь быстрого результата в ближайшие полгода, добавил министр.
- Ранее руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник сказал , что военный билет в Дии появится "рано или поздно", однако нельзя сказать, что специалисты работают над этим именно сейчас.
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