Украинцы назвали месячный уровень дохода, который считают достаточным для жизни

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса , проведенного КМИС по заказу Института социологии НАН Украины.

Медианное значение зарплаты в расчете на одного человека в месяц, чтобы жить нормально, в июне 2023 года составило 12 750 гривен (345 долларов по текущему курсу). В ноябре 2021 года эта сумма была 10 000 гривен (385 долларов по текущему курсу), а в декабре 2022 года – 10 000 гривен (падение до 240 долларов по текущему курсу).

Фото: КМИС

Отвечая на вопрос о доходах семьи, в расчете на одного человека в месяц, 43,5% респондентов сообщили, что они ощутимо ниже желаемого уровня, а 25,5% – несколько ниже.

Фото: КМИС

По состоянию на 1 августа 2023 г. в Украине имели статус безработного 112,3 тыс. человек.

Исследования проводились с 17 по 27 июня 2023 года методом телефонных интервью с использованием компьютера и исключительно по мобильным телефонным номерам. Опрошено 2004 респондента. Статистическая погрешность при доверительной вероятности 95% составляет 2.2%.