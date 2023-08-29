Украинцы назвали месячный уровень дохода, который считают достаточным для жизни
Финансовые требования украинских граждан растут, однако реальные доходы по-прежнему в основном значительно или несколько ниже желаемого уровня
Об этом свидетельствуют результаты соцопроса , проведенного КМИС по заказу Института социологии НАН Украины.
Медианное значение зарплаты в расчете на одного человека в месяц, чтобы жить нормально, в июне 2023 года составило 12 750 гривен (345 долларов по текущему курсу). В ноябре 2021 года эта сумма была 10 000 гривен (385 долларов по текущему курсу), а в декабре 2022 года – 10 000 гривен (падение до 240 долларов по текущему курсу).
Фото: КМИС
Отвечая на вопрос о доходах семьи, в расчете на одного человека в месяц, 43,5% респондентов сообщили, что они ощутимо ниже желаемого уровня, а 25,5% – несколько ниже.
Фото: КМИСИсследования проводились с 17 по 27 июня 2023 года методом телефонных интервью с использованием компьютера и исключительно по мобильным телефонным номерам. Опрошено 2004 респондента. Статистическая погрешность при доверительной вероятности 95% составляет 2.2%.
- По состоянию на 1 августа 2023 г. в Украине имели статус безработного 112,3 тыс. человек.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.47 Покупка 37.47Продажа 38.25
- EUR Покупка 40.63Продажа 41.72
- Актуальное
- Важное