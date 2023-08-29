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Украинцы назвали месячный уровень дохода, который считают достаточным для жизни

29 августа, 2023 вторник
15:15
Экономика

Финансовые требования украинских граждан растут, однако реальные доходы по-прежнему в основном значительно или несколько ниже желаемого уровня

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса , проведенного КМИС по заказу Института социологии НАН Украины.

Медианное значение зарплаты в расчете на одного человека в месяц, чтобы жить нормально, в июне 2023 года составило 12 750 гривен (345 долларов по текущему курсу). В ноябре 2021 года эта сумма была 10 000 гривен (385 долларов по текущему курсу), а в декабре 2022 года – 10 000 гривен (падение до 240 долларов по текущему курсу).

Фото: КМИС

Отвечая на вопрос о доходах семьи, в расчете на одного человека в месяц, 43,5% респондентов сообщили, что они ощутимо ниже желаемого уровня, а 25,5% – несколько ниже.

Фото: КМИС

Исследования проводились с 17 по 27 июня 2023 года методом телефонных интервью с использованием компьютера и исключительно по мобильным телефонным номерам. Опрошено 2004 респондента. Статистическая погрешность при доверительной вероятности 95% составляет 2.2%.
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2023, вторник
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