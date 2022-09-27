Украинцы направили в еВраг более 4 тыс. заявок. Сейчас извещают о коллаборантах на псевдореферендуме, - Федоров
Сейчас особенно важна информация о коллаборантах, которые помогают проводить "референдум" в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
За время полномасштабного вторжения украинцы послали в еВраг уже 4131 заявку о вероятных коллаборантах. Каждую из них тщательно проверили в СБУ.
Сейчас СБУ больше нуждается в помощи, чтобы установить всех причастных к так называемому "референдуму".
"Спецслужба активно собирает информацию о возможных коллаборантах, помогающих россиянам проводить "референдум" в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Если точно знаете, что человек работал в избирательной комиссии, был наблюдателем или агитировал за псевдореферендум - пишите все известные о нем данные у еВраг", - отмечает министр.
- Напомним, 20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожье приняли решение о проведении "референдумов" по присоединению к РФ 23-27 сентября.
- Украина требует срочного проведения Совбеза ООН по псевдореферендуму.
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