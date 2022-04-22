Украинцы направили в "Дии" 100 тыс. заявок о поврежденном в результате войны имуществе

Об этом сообщила Минцифра.



"Россияне в этой войне навсегда впишут себя в мировую историю как едва ли не самую варварскую и бесчеловечную армию мира. Тысячи домов, которые мы строили годами, на которые экономили десятки лет и которые передавали по наследству потомкам, россияне уничтожили за одну секунду: ракетой, бомбой или просто расстреляли вдребезги. Чего только стоит Мариуполь, где уже не осталось ни одного уцелевшего дома", - отметили в министерстве.



В Минцифри отметили, что государство делает все для восстановления каждого дома. Минцифра круглосуточно обрабатывает заявления, которые украинцы присылают в приложении и на портале "Дия", чтобы потом специалисты провесили оценку имущества и как можно скорее восстановили разрушенные дома.



"Сегодня Через Дия мы получили более 100 тыс. заявок о поврежденном имуществе", - отметили в Минцифре.



Чтобы подать заявку на поврежденное имущество в приложении "Дия", нужно в разделе "услуги" нажать на "поврежденное имущество", указать необходимую информацию и отправить сообщение. На портале необходимо зарегистрироваться, заполнить и отправить форму. Работники ЦНАП и нотариусы могут заполнять и подавать заявки от имени украинцев или их представителей.

Напомним, в "Дии" разрешили сообщать о поврежденном или уничтоженном в результате войны имуществе.

С 19 апреля сообщить о поврежденном в результате войны имуществе можно на портале "Дия".

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