Украинцы направили более 1,8 тыс. заявок о коллаборационистах через чат-бот
Минцифры рассказало о результатах "народной разведки": украинцы подали 1,8 тыс. заявок о коллаборационистах в чат-бот
Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации в телеграмме.
"Мы уже получили более 1800 заявок о коллаборантах. Благодарны каждому, кто приобщается к народной разведке и сдает СБУ государственных изменников. Продолжайте это делать и дальше", – говорится в сообщении.
Министерство приводит пример заявки, которая поступила с неоккупированной территории: "Побуждает сотрудников и клиентов поддержать "русский мир" и говорит, что встречала бы оккупантов с цветами".
Минцифры призывает украинцев быть бдительными: пророссийскую позицию могут выражать в любой области.
Украинцев призывают немедленно сообщать в чатбот от Минцифры @evorog_bot, если вы уличили человека, который: участвует в боевых действиях на стороне России, призывает к свержению независимости Украины и ее территориальной ценности, сдает стратегически важные локации, подрывает доверие к местным властям или помогает оккупант , организует выборы на временно оккупированных территориях, публично отрицает вооруженную агрессию РФ и т.д.
- Напомним, "Найди изменника" и "Стоп мародер": СБУ запускает два новых чат-бота.
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