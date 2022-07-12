Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации в телеграмме.

"Мы уже получили более 1800 заявок о коллаборантах. Благодарны каждому, кто приобщается к народной разведке и сдает СБУ государственных изменников. Продолжайте это делать и дальше", – говорится в сообщении.

Министерство приводит пример заявки, которая поступила с неоккупированной территории: "Побуждает сотрудников и клиентов поддержать "русский мир" и говорит, что встречала бы оккупантов с цветами".

Минцифры призывает украинцев быть бдительными: пророссийскую позицию могут выражать в любой области.

Украинцев призывают немедленно сообщать в чатбот от Минцифры @evorog_bot, если вы уличили человека, который: участвует в боевых действиях на стороне России, призывает к свержению независимости Украины и ее территориальной ценности, сдает стратегически важные локации, подрывает доверие к местным властям или помогает оккупант , организует выборы на временно оккупированных территориях, публично отрицает вооруженную агрессию РФ и т.д.

Напомним, "Найди изменника" и "Стоп мародер": СБУ запускает два новых чат-бота.

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