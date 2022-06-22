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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Украинцы начнут контрнаступление в конце лета, - генерал Ходжес

Украинцы начнут контрнаступление в конце лета, - генерал Ходжес

22 июня, 2022 среда
21:53
война с Россией

Следующие четыре-шесть недель будут определять дальнейшее течение вторжения

Об этом заявил в комментарии для The New York Times Фредерик Бен Ходжес, бывший главнокомандующий армией США в Европе.

Генерал, работающий сейчас в Центре анализа европейской политики, сказал, что война, вероятно, продлится еще много месяцев. Но, по его мнению, украинские силы, подкрепленные тяжелой артиллерией с Запада, замедлят продвижение России и начнут контрнаступление в конце лета.

Эксперты издания также высказывают мнение, что по результатам второго этапа Россия, вероятно, сможет захватить больше территорий, но ни одна из сторон не сможет получить полный контроль над регионом, поскольку истощенная российская армия все чаще сталкивается с тем, что украинцы получают все более высокоточное западное оружие.

  • 22 июня глава ГУР МОУ Буданов заявил, что военная операция ВСУ на острове Змеиный будет продолжаться до полного его освобождения от оккупантов.
  • Военный эксперт Антанайтис в эфире Эспрессо высказал мнение , что Россия останавливаться не собирается. Вряд ли война завершится в 2022 году.
  • Дипломат Валерий Чалый считает, что Запад не сможет избежать прямого столкновения с Россией, если не предоставит Украине масштабную военную помощь.
  • 21 июня в Белом Доме сообщили, что президент США Джо Байден будет преследовать три основных цели во время саммитов G7 и НАТО в конце июня, которые так или иначе будут касаться реагирования на войну России в Украине .

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Новости
Бен Ходжес
оружие для Украины
США
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