"Украинцы начинают массово делать прививки": за последние четыре дня в "Дии" сгенерировали 1 млн COVID-сертификатов
Украинцы за последние четыре дня сгенерировали в приложении "Дия" 1 млн сертификатов
Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Telegram.
"Приложением "Дия" пользуются 9 миллионов украинцев. Очередной рубеж преодолели очень быстро - за 10 дней. Такой взлет связан с COVID-сертификатами. Только за последние четыре дня сгенерировано миллион документов. Общее количество составляет уже 5 миллионов и продолжает расти" , – написал Федоров.
Министр отметил, что украинцы начинают массово делать прививки и генерировать сертификаты. Он добавил, что чем быстрее люди вакцинируются, тем быстрее удастся выйти из "красной" зоны и вернуться к нормальной жизни.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.22
Покупка 26.22Продажа 26.45
-
EUR
Покупка 30.23Продажа 30.66
- Актуальное
- Важное