"Украинцы начинают массово делать прививки": за последние четыре дня в "Дии" сгенерировали 1 млн COVID-сертификатов

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Telegram.



"Приложением "Дия" пользуются 9 миллионов украинцев. Очередной рубеж преодолели очень быстро - за 10 дней. Такой взлет связан с COVID-сертификатами. Только за последние четыре дня сгенерировано миллион документов. Общее количество составляет уже 5 миллионов и продолжает расти" , – написал Федоров.



Министр отметил, что украинцы начинают массово делать прививки и генерировать сертификаты. Он добавил, что чем быстрее люди вакцинируются, тем быстрее удастся выйти из "красной" зоны и вернуться к нормальной жизни.



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