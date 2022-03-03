"Украинцы на своей земле будут воевать так, как сочтут нужным, – Данилов

Так прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона атаку украинской армии на Горловку, оккупированную с 2014 года.



"Украинцы никого слушать не будут и будут делать то, что считают нужным. Наши военные действия слаженны, мы действуем профессионально и в соответствии с теми задачами, которые ставит главнокомандующий нашими Вооруженными Силами генерал Залужный. И если враг считает, что мы будем только защищаться, то он глубоко ошибается. Мы будем делать так, как мы считаем необходимым", - отметил Алексей Данилов.



Он уверен: захватчики уже не раз пожалели о намерении атаковать Украину, ее Вооруженные Силы и народ. Но призвал украинцев не терять бдительности.



"Если у захватчиков есть оружие, то населению нужно вести себя очень осторожно. Большинство из них неагрессивны. Они не понимают, куда они попали. Им обещали одно, а они увидели здесь совсем другое".



Очень много техники останавливается, потому что у них нет горючего. Еще одно дело – они не понимают нашу местность, потому что по указанию соответствующих структур у нас сняты все дорожные знаки, зато есть знаки с грубым указанием направления, куда они должны отправляться. Так что они не ориентируются на местности, а руководство еще и забрало у них мобильные телефоны.



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А основное – они видят сопротивление украинцев. Потому что украинцы будут защищать нашу страну, даже если у них в руках ничего не будет. Украинцы все равно будут выходить, потому что это наша земля", - подытожил Данилов.



Напомним: в текущем месяце Россия должна выплатить государственные облигации на сумму более 700 миллионов долларов.



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