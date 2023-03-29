Украинцы могут выбрать членов нацжюри на Евровидение-2023: в Дии запустили опрос
В приложении "Дия" запустили новый опрос: украинцы могут выбрать членов национального жюри на Евровидение-2023, которые будут оценивать исполнителей других стран
Об этом проинформировал вице-премьер по инновациям Михаил Федоров.
"Проголосовать можно за одного из 10 претендентов на судейское кресло. В состав жюри войдут пять кандидатов, которые наберут больше голосов", - написал Михаил Федоров.
Избрать членов национального жюри Евровидения-2023 в Дии можно до 5 апреля.
- Напомним, все больше стран определяются с представителем на песенном конкурсе, поэтому перечень фаворитов "Евровидения-2023" меняется, а на первой строчке рейтинга уже не украинцы.
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