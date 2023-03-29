Об этом проинформировал вице-премьер по инновациям Михаил Федоров.

"Проголосовать можно за одного из 10 претендентов на судейское кресло. В состав жюри войдут пять кандидатов, которые наберут больше голосов", - написал Михаил Федоров.

Избрать членов национального жюри Евровидения-2023 в Дии можно до 5 апреля.