Украинцы могут восстановить водительское удостоверение в Стамбуле

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД Украины.

Если удостоверение повреждено, непригодно для дальнейшего использования, утрачено или похищено, то человек может обратиться в новый сервисный центр. Записаться на восстановление водительского можно онлайн - через электронную очередь на сайте и придерживаясь очереди.

Мобильные комплексы в Стамбуле расположены по адресу: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye .

Услуга по восстановлению водительского удостоверения предоставляется: вторник - пятница с 10:00 до 17:00, в субботу с 10:00 до 15:30, а в воскресенье и понедельник учреждение не работает.

Для получения услуги необходимо предоставить пакет документов:

паспорт гражданина Украины с указанным в нем зарегистрированным местожительством. Если паспорт в формате ID-карты без имеющихся сведений о регистрации места жительства, то вместе предоставляется выписка о регистрации места жительства лица;

справка налогоплательщика;

документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака и т.п.) при изменении персональных данных.

Восстановление водительских прав в ДП "Документ" в Стамбуле происходит по стандартному алгоритму. Сотрудники получают от клиента полный пакет документов, фотографируют и создают заявку на восстановление. Ее рассматривает администратор сервисного центра МВД в Украине. В случае одобрения процедуры за границей отпечатывают на специальном бланке новый документ водительского удостоверения.

В настоящее время восстановить водительское удостоверение можно в Польше, Чехии, Словакии, Германии и Испании.

Адреса всех центров ДП "Документ" . Прием граждан осуществляется по предварительной записи онлайн.