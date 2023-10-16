Украинцы могут восстановить водительское удостоверение в Стамбуле
Сейчас украинцы, вынужденные на время войны искать убежища в Турции, могут восстановить свое утраченное или похищенное украинское водительское удостоверение. До этого момента можно было только обменять имеющийся у них пластиковый бланк удостоверения.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД Украины.
Если удостоверение повреждено, непригодно для дальнейшего использования, утрачено или похищено, то человек может обратиться в новый сервисный центр. Записаться на восстановление водительского можно онлайн - через электронную очередь на сайте и придерживаясь очереди.
Мобильные комплексы в Стамбуле расположены по адресу: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye .
Услуга по восстановлению водительского удостоверения предоставляется: вторник - пятница с 10:00 до 17:00, в субботу с 10:00 до 15:30, а в воскресенье и понедельник учреждение не работает.
Для получения услуги необходимо предоставить пакет документов:
- паспорт гражданина Украины с указанным в нем зарегистрированным местожительством. Если паспорт в формате ID-карты без имеющихся сведений о регистрации места жительства, то вместе предоставляется выписка о регистрации места жительства лица;
- справка налогоплательщика;
- документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака и т.п.) при изменении персональных данных.
Восстановление водительских прав в ДП "Документ" в Стамбуле происходит по стандартному алгоритму. Сотрудники получают от клиента полный пакет документов, фотографируют и создают заявку на восстановление. Ее рассматривает администратор сервисного центра МВД в Украине. В случае одобрения процедуры за границей отпечатывают на специальном бланке новый документ водительского удостоверения.
В настоящее время восстановить водительское удостоверение можно в Польше, Чехии, Словакии, Германии и Испании.
Адреса всех центров ДП "Документ" . Прием граждан осуществляется по предварительной записи онлайн.
- 23 мая услуга обмена и восстановления водительского удостоверения стала доступной в Дии. Заказать можно как физический пластиковый документ и забрать его в сервисном центре МВД лично, так и е-удостоверение, исключительно цифровое и действительное на территории Украины.
- 25 мая стало известно , что в Украине изменят систему получения водительского удостоверения. Изменения будут касаться как теоретического, так и практического экзамена.
- 13 июля украинцам разрешили самостоятельно изучать теорию для экзамена на водительские права. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект.
- Министерство внутренних дел Украины добавило четыре области в пилотный проект по обеспечению прозрачности получения водительского удостоверения: сервисные центры заработают с 3 августа.
- Министерство внутренних дел с 1 августа изменило порядок сдачи экзаменов для получения права управления транспортными средствами и водительских прав.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.36 Покупка 37.36Продажа 38.09
- EUR Покупка 39.51Продажа 40.58
- Актуальное
- Важное