Украинцы могут узнать группу крови и резус-фактор бесплатно

Во время войны медицинская лаборатория "Эскулаб" предлагает украинцам бесплатно узнать свою группу крови и резус-фактор. Это та информация, которую о себе должен знать каждый, чтобы иметь возможность не только спасти свою жизнь, но и помочь другим.



При большой потере крови после травмы, во время операции или при родах эта информация необходима врачу в первую очередь для оказания своевременной помощи и спасения жизни человека. В критических ситуациях, зачастую когда счёт идёт на минуты, а то и секунды, проводить исследования для определения группы крови или резус-фактор – это потеря драгоценного времени.



Именно поэтому важно не только узнать группу крови и резус-фактор заранее, но и сделать эти данные доступными другим людям при необходимости. Например, их можно написать на карточке и хранить в кошельке, а также обязательно сообщить информацию близким.



Группу крови и резус-фактор можно определить бесплатно во всех отделениях медицинской лаборатории "Эскулаб" до 30 апреля 2022 года. Лаборатория работает в 9 областях Украины, в том числе в Киеве. С графиком работы и адресами отделений можно ознакомиться на сайте лаборатории тут.