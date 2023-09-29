Украинцы могут приобщиться к выбору победителя нацотбора на Детское Евровидение

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины .

Сообщается, что опрос будет проходить в два этапа. Первый этап проходит с 10:00 29 сентября до 10:00 1 октября. Второй – состоится во время финального шоу Нацотбора 1 октября.

Чтобы проголосовать за своего фаворита нужно:

открыть приложение "Действие",

нажать на раздел "Услуги",

выбрать "Опрос",

выбрать понравившегося вам участника.

Участник, который получит больше поддержки, представит Украину на Детском Евровидении-2023.

Сменить выбор можно будет в течение 20 минут после завершения выступлений всех кандидатов.

Финал национального отбора на Детское Евровидение-2023 будет транслироваться на Дии.

Что известно о Детском Евровидении в этом году

24 июля организаторы объявили имена финалистов Национального отбора на Детское Евровидение-2023. Ими стали группа 3 beauties, POLINA BABIY, Анастасия Белибова, Денис Грищук и Анастасия Димид.

Кроме того, 11 сентября, в приложении Действия запустили новый опрос, чтобы выбрать жюри национального отбора. Среди кандидатов было представлено 8 претендентов. 20 сентября стало известно имена фаворитов.

Финал Национального отбора на Детское Евровидение-2023 состоится 1 октября в формате онлайн-концерта. Он также будет доступен в Действии. Жюри вместе со зрителями выберут представителя Украины, который отправится на песенный конкурс в Ницце.