Украинцы могут приобщиться к выбору победителя нацотбора на Детское Евровидение
Дия приглашает избрать представителя Украины на Детском Евровидении-2023. Участники нацотбора на международный песенный конкурс ожидают поддержки в опросе
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины .
Сообщается, что опрос будет проходить в два этапа. Первый этап проходит с 10:00 29 сентября до 10:00 1 октября. Второй – состоится во время финального шоу Нацотбора 1 октября.
Чтобы проголосовать за своего фаворита нужно:
- открыть приложение "Действие",
- нажать на раздел "Услуги",
- выбрать "Опрос",
- выбрать понравившегося вам участника.
Участник, который получит больше поддержки, представит Украину на Детском Евровидении-2023.
Сменить выбор можно будет в течение 20 минут после завершения выступлений всех кандидатов.
Финал национального отбора на Детское Евровидение-2023 будет транслироваться на Дии.
Что известно о Детском Евровидении в этом году
24 июля организаторы объявили имена финалистов Национального отбора на Детское Евровидение-2023. Ими стали группа 3 beauties, POLINA BABIY, Анастасия Белибова, Денис Грищук и Анастасия Димид.
Кроме того, 11 сентября, в приложении Действия запустили новый опрос, чтобы выбрать жюри национального отбора. Среди кандидатов было представлено 8 претендентов. 20 сентября стало известно имена фаворитов.
Финал Национального отбора на Детское Евровидение-2023 состоится 1 октября в формате онлайн-концерта. Он также будет доступен в Действии. Жюри вместе со зрителями выберут представителя Украины, который отправится на песенный конкурс в Ницце.
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