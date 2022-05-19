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Украинцы могут приобрести авиабилеты компании KLM со скидкой

19 мая, 2022 четверг
03:28
беженцы из Украины

Нидерландские авиалинии KLM предлагают украинцам скидку на авиабилеты на любые европейские направления.

Об этом сообщается на платформе Visit Ukraine.

Отмечают, что граждане Украины могут вылететь из Венгрии, Польши и Румынии в любое европейское направление авиакомпании. Специальные тарифы действуют до 30 июня 2022 г. и только на билеты в одну сторону.

Цена авиабилетов составляет около 100-150 евро в зависимости от направления и включает в себя две единицы регистрируемого багажа и бесплатную перевозку домашних любимцев.

Бронирование по специальному тарифу осуществляется исключительно через колл-центр по номеру +380 (0) 89 324 09 40 с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 09:00 до 17:30.

  • Авиакомпания Wizz Air предлагает бесплатные билеты, чтобы помочь беженцам из Украины добраться до Британии по программе "Дом для Украины".

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