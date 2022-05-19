Украинцы могут приобрести авиабилеты компании KLM со скидкой

Об этом сообщается на платформе Visit Ukraine.

Отмечают, что граждане Украины могут вылететь из Венгрии, Польши и Румынии в любое европейское направление авиакомпании. Специальные тарифы действуют до 30 июня 2022 г. и только на билеты в одну сторону.

Цена авиабилетов составляет около 100-150 евро в зависимости от направления и включает в себя две единицы регистрируемого багажа и бесплатную перевозку домашних любимцев.

Бронирование по специальному тарифу осуществляется исключительно через колл-центр по номеру +380 (0) 89 324 09 40 с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 09:00 до 17:30.

Авиакомпания Wizz Air предлагает бесплатные билеты, чтобы помочь беженцам из Украины добраться до Британии по программе "Дом для Украины".

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