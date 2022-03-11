Украинцы могут получить социальные выплаты, несмотря на бои в городе, - Центр при СНБО
Украинцы получат льготы и субсидии, даже если в городе идут бои, а граждане не имеют карточки Ощадбанка
Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации.
В Украине начисляют и выплачивают денежную помощь органы соцзащиты райсоветов, госадминистраций и исполнительные органы горсоветов
Если в городе проходят бои и не работают органы соцзащиты, Минсоцполитики централизованно направит средства в Ощадбанк, который перечислит их получателям. Если люди получали деньги через банки, Ощадбанк перечислит их на банковский счет. Если выплаты начислялись через Укрпочту, денежный перевод поступит через международную платежную систему My Transfer.
Для получения помощи в My Transfer нужно иметь паспорт и ИНН. Деньги можно забрать в течение 60 дней.
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